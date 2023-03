Lewis Capaldi è un cantautore classe 1996 di origini scozzesi, che ha iniziato a farsi conoscere sulla scena musicale moderna grazie al brano “Grace“, uscito nel 2018, nonostante il vero successo sia per lui arrivato l’anno dopo con “Someone you loved“, che ha raggiunto in breve tempo la vetta delle classifiche di tutto il mondo.

Da quel momento in poi, Capaldi ha continuato a deliziare i fan con la sua voce intensa e le sue melodie toccanti, quali, per citarne solo alcune tra le tante, “Before you go” e “Hold me while you wait“.

Ciò che maggiormente colpisce dei singoli di questo artista è la sua autenticità priva di veli, la sua capacità di esprimere sinceramente e senza eccessivi e inutili fronzoli le proprie emozioni più intime, che sembrano quasi venir sussurrate direttamente alle orecchie degli ascoltatori, offrendo di conseguenza a questi ultimi un’esperienza coinvolgente.

Parlando di canzoni, dunque, non possiamo evitare di citare il nuovissimo brano di Lewis Capaldi, in uscita oggi, venerdì 17 marzo 2023: si intitola “How I’m feeling now“. Scopriamone qui di seguito il significato e la traduzione del testo.

Significato di “How I’m feeling now”

Come accennato in precedenza, anche questo brano di Lewis Capaldi è estremamente introspettivo, e mette a nudo la sua anima.

In esso, il giovane cantautore esprime un senso di profonda insoddisfazione nei confronti della propria vita, nonostante comunque abbia tutto ciò che si aspettava.

Capaldi afferma di sentirsi intrappolato nella sua stessa mente, ma di voler comunque provare a migliorarsi, al fine di raggiungere ancora di più gli obiettivi che si è prefissato, alla ricerca di una felicità semplice, ma autentica.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Mi perdonerai se sembro un po’ ottuso?

Beh, è ​​passato un minuto da quando ho dovuto dire la verità

So che posso, non lo farò

[Verso 2]

Supponiamo che io abbia pensato che, a questo punto, l’avrei capito

Ma, invece, tendo a passare le mie giornate consumato dai semi del dubbio

So che posso, non lo farò

[Pre ritornello]

Oh tesoro, va avanti e avanti e avanti

Sempre, per sempre, finché non riesco a resistere a malapena

Fine del mio legame e so che non ci vorrà molto

Non passerà molto tempo prima che se ne vada

[Ritornello]

Quindi ecco la mia bella vita

Questo sembra lasciarmi così insoddisfatto

Nessun senso di sé, ma ossessionato da sé

Sono sempre intrappolato nella mia cazzo di testa

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Dissi: “Pensavo che sarei stato più felice in qualche modo

Se ti stavi chiedendo come mi sento adesso”

[Verso 3]

Cerco di dire a me stesso che i miei giorni migliori sono quelli che ci attendono

Ma ripenso sempre a cose che vorrei non aver mai detto

So che posso, non lo farò

[Pre ritornello]

Oh tesoro, va avanti e avanti e avanti

Sempre, per sempre, finché non riesco a resistere a malapena

Fine del mio legame e so che non ci vorrà molto

Non passerà molto tempo prima che se ne vada

[Ritornello]

Quindi ecco la mia bella vita

Questo sembra lasciarmi così insoddisfatto

Nessun senso di sé, ma ossessionato da sé

Sono sempre intrappolato nella mia fottuta testa

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Dissi: “Pensavo che sarei stato più felice in qualche modo

Se ti stavi chiedendo come mi sento adesso”



[Ponte]

Non mentirò

Sono un disastro, sì

Ma ci arriverò

No, non mentirò

Sono un disastro, sì

Ma ci arriverò

[Ritornello]

Quindi ecco la mia bella vita

Questo sembra lasciarmi così insoddisfatto

Nessun senso di sé, ma ossessionato da sé

Sono sempre intrappolato nella mia fottuta testa

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora, ancora e ancora e ancora

Dissi: “Pensavo che sarei stato più felice in qualche modo

Se ti stavi chiedendo come mi sento adesso”.

