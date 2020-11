Uscirà venerdì 20 novembre il nuovo singolo di Ligabue “Volente o Nolente” e vedrà la collaborazione di Elisa

Una notizia che ha entusiasmato il pubblico: le voci di Ligabue ed Elisa si uniscono nuovamente quattordici anni dopo il grande successo di “Gli Ostacoli del Cuore” e lo fanno con il brano “Volente o Nolente“.

Ad annunciarlo proprio il cantante che presenta così il suo nuovo singolo in uscita questo venerdì 20 novembre. “Questa traccia è nata in un pomeriggio veramente speciale di 15 anni fa insieme ad Elisa” -scrive- “Nella sua traccia vocale registrata quel giorno ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto salti mortale per poterla tenere“. Si tratta quindi di un effettivo inedito, che sembra portare con sé una storia importante, custodita per oltre un decennio.

Il singolo sarà disponibile da questo venerdì e sarà contenuto nell’album “77+7“, che verrà rilasciato il 4 dicembre. Una raccolta di tutti e 77 i singoli pubblicati da Ligabue in 30 anni di carriera rimasterizzati e raccolti in un cofanetto. A questo si aggiungerà un disco di sette tracce inedite, compreso il duetto con Elisa.

È la prima volta che una loro collaborazione finisce in un album del cantautore e sarà anche l’unica presente nel nuovo album. Il pubblico scalpita dal desiderio di scoprire cosa siano riusciti a creare insieme.

Ligabue aveva già spianato la strada al nuovo progetto discografico con il singolo “La ragazza dei tuoi sogni” presentato per la prima volta live con un’esibizione esclusiva realizzata alla RCF Arena di Campovolo e mandata in onda su Rai Uno. In questo modo ha potuto ugualmente inaugurare, sebbene in maniera differente, il luogo nel quale avrebbe dovuto tenere il concerto celebrativo della sua carriera. A causa dell’emergenza sanitaria si è ritrovato a doverlo posticipare e per il momento la data fissata è quella del 19 giugno 2021.