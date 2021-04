Essere Umano è il nuovo singolo di Ligabue, estratto dall’album di inediti 7. uscito lo scorso dicembre. La canzone Essere Umano viene accompagnata anche da un video ufficiale, che mostra alla perfezione quello che è il messaggio e il significato del testo.

Con Essere Umano Ligabue torna a parlare della vita di tutti noi, fatta di momenti sì e momenti no, di forza e fragilità, cose che, seppur contrarie ci rendono, appunto, degli esseri umani con giorni buoni e giorni meno buoni.

Il significato del testo e del video di Essere Umano di Ligabue

Nel video ufficiale di Essere Umano, che puoi trovare in cima all’articolo, vediamo diverse sequenze in cui un bambino corre, a dorso nudo, in una foresta, saltando tronchi, burroni, arrampicandosi su rocce e costoni. Il bambino ha un segno particolare, un grande cerchio nero sulla schiena che si modifica man mano che il video va avanti, e che il bambino cresce.

Man mano che le immagini scorrono, accompagnate dalla musica di Essere Umano, infatti, il bambino diventa un ragazzo adulto, e il cerchio nero sulla schiena diventa più piccolo.

Quel cerchio simboleggia la vita, l’esperienza, la conoscenza, un “vuoto da colmare” vivendo, e vivendo totalmente tutto ciò che la vita offre, esperienze belle e meno belle, sentendosi alcune volte roccia e alcune volte cristallo, come dice anche il testo della canzone.

Con Essere Umano Ligabue ci riporta al suo rock, in uno stile sempre riconoscibile e molto amato dai fan, e lo fa regalandoci un testo semplice e un video efficace, capace di arrivare al cuore di tutti.

E tu cosa ne pensi di Essere Umano? Ti piace il significato del testo e il modo in cui viene espresso nel video ufficiale? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, ma prima leggi il testo per intero qui sotto.

Il testo di Essere Umano di Ligabue

Cogliere la prima mela

E tutti gli altri guai

Perdere la testa

In qualche posto prima o poi

Fare i furbi sempre

Nella gara col destino

Essere per il momento, essere umano

Chiedere a qualche stella

Che ci pensi lei

Splendere di luce propria

E non saperlo mai

Piangere e uccidere

Ma nel vestito buono

Essere decisamente essere umano

Qui funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno star

Un giorno zimbello

Nel giorno più bello

Spingere lo sguardo dove

Non si vede più

Chiedersi fin troppe volte

Come va lassù

Fingere che crescere

Non sia un processo sano

Essere per l’occasione

Essere umano

Spendere con troppa noia

Il tempo che non hai

Credere davvero

Di sapere cosa vuoi

Prendere l’antidoto

Per prendere il veleno

Essere sentitamente

Essere umano

Qui

Funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno roccia

Un giorno cristallo

Un giorno tracollo

E qui

Succede così

Un giorno santo

Un giorno flagello

Un giorno tranquillo

C’è uno spiffero nell’anima

Ci si ammala facilmente quando c’è corrente

Quanta nebbia viene e va

Ridere per fare tutto

Il sangue che si può

Scendere dal letto

Con un altro “Perché no”

Vivere spavento ed attrazione per il tuono

Essere o non essere

Ma essere umano

Qui

Procede così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno boia

Un giorno fratello

Un giorno tracollo

E qui

Succede così

Un giorno palle

Un giorno cervello

Un giorno intervallo