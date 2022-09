Disponibile a partire da oggi Venerdì 23 Settembre 2022, Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem) la nuova canzone del rapper e cantante statunitense Lil Nas X, inno ufficiale di League Of Legends il gioco online per pc. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme di streaming online e su Amazon anche in mp3.

Lil Nas X è un rapper, cantante e cantautore di Atlanta pluripremiato ai Grammy Awards. Ha raggiunto la popolarità nel 2019 grazie alla hit “Old Town Road” con Billy Ray Cyrus, canzone che si è aggiudicata il record di singolo rimasto per più settimane alla prima posizione nella storia della classifica di Billboard Hot 100, superando il precedente record di Mariah Carey.

Lil Nas X è stato spesso definito “fenomeno riconosciuto a livello internazionale” ed è apparso sul Time, che lo ha definito “una delle 25 persone più influenti del web”, è stato inoltre incluso tra i 21 artisti Under 21 di Billboard e nella lista “Under 30” di Forbes del 2020.

Dopo aver pubblicato nel 2019 “7”, il suo primo EP di grande successo con i singoli “Panini”, “Rodeo” e il singolo “Holiday” oggi arriva con un nuovo brano.

Il significato di Star Walkin’ di Lil Nas X

In una dichiarazione ufficiale, Lil Nas X, riguardo il suo nuovo brano ha affermato:

“Sentivo che fosse giunto il momento per me di provare qualcosa di nuovo. Ho lasciato il segno nella cultura pop in tanti modi e ora è il momento di affrontare il mondo dei giochi. Sarò il più grande presidente di League of Legends, di tutti i tempi. Inoltre farò il miglior inno mondiale di tutti i tempi e metterò su i mondi più grandi, più belli e più sexy della storia di tutti i mondi!”

Il brano è chiaramente un inno creato per omaggiare il gioco per pc League of Legends, infatti il video oltre a essere stato pubblicato sul profilo ufficiale del rapper è stato pubblicato anche sul canale youtube del gioco. Nelle immagini di questo video vengono mostrati tutti i simboli più iconici di San Francisco, meta della finale dei Mondiali e i giocatori professionisti di League of Legends del passato e del presente.

L’ambiente si trasforma mentre i protagonisti si spostano per la città. Easter egg quasi in ogni inquadratura, da richiami alle leghe regionali a giganteschi campioni trasformati in mech e aneddoti sui professionisti dell’eSport di LoL.

I Mondiali 2022 inizieranno con le qualificazioni il 29 Settembre a Città del Messico. Durante questa fase, le partite inizieranno alle 22 e alle 20, per le ultime partite al meglio delle cinque.

La traduzione di Star Walkin’ di Lil Nas X

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

In missione per arrivare in alto, so che morirò per raggiungere una vita di cui nemmeno ho bisogno

Non ho mai ascoltato le risposte, ho imparato una lezione dai saggi, mai accettare consigli da qualcuno

Che non ci ha provato

Dicono che non ne uscirò vivo

Hanno detto che non avrei rivisto il sole

Ecco perché devo sorprenderli ogni volta

E anche guardarli sanguinare

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

È così da quando sono nato da mia madre

Grazie a Dio mio padre non si è messo un…

Dimostro che sbagliano finché non diventa normale

Perché adorare le leggende quando sai che puoi unirti a loro

A questi demoni non piaccio, non piaccio proprio

Probabilmente vogliono sfidarmi

Venite pure, fatevi sotto

Mi hanno abbattuto ma non ho mai pianto

Perché io, con le parole di un saggio

Non ho mai dato valore a qualcuno

Che non ci ha provato

Dicono che non ne uscirò vivo

Hanno detto che non avrei rivisto il sole

Ecco perché devo sorprenderli ogni volta

E anche guardarli sanguinare

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

Tra le stelle

Non dire che è finita finché respiro

Corro alla luce della luna sempre più forte

Punto al firmamento, guardo lontano

Cammino tra le stelle

E tu, hai già ascoltato Star Walkin’ di Lil Nas X? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!