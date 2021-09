Siamo tutti in attesa dell’arrivo della seconda stagione di Emily in Paris per vedere cosa succederà e come proseguirà la vita della bella Emily a Parigi tra il nuovo lavoro, le amicizie, ma soprattutto gli amori. Inutile dirlo, vi è grande curiosità ed in teoria entro la fine del 2021 le nuove puntate del secondo capitolo dovrebbero arrivare sul piccolo schermo. Nell’attesa di sapere cosa succederà nella vita privata di Emily, ci sono novità per quanto riguarda quella di Lily Collins, l’attrice protagonista in Emily in Paris.

Lily Collins si è sposata!

L’attrice inglese classe 1989 è convolata a nozze con il fidanzato Charles McDowell. La cerimonia si è svolta in Colorado, precisamente a Dunton Hot Springs, immersi nella natura proprio come entrambi amano. Le nozze si sono celebrate il 4 settembre, ma sono state appena rese note da Lily Collins e dalla suocera Mary Steenburgen. Lily e Charles appaiono felici ed innamorati più che mai con l’attrice che scrive:

“Mai stata così felice. Tutto era cominciato con una favola. Adesso è diventata realtà. Dal 4 settembre siamo diventati il nostro per sempre reciproco. Non ho mai voluto essere così tanto la persona speciale per qualcuno. Mai come ora, con te. Ed ora sono tua moglie”.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e si sono fidanzati ufficialmente a settembre 2020 con un anello di fidanzamento il cui valore è stato stimato tra gli 80.000 ed i 100.000 dollari.

Lily Collins e Charlie McDowell il giorno del loro matrimonio

Chi è il marito di Lily Collins?

Come sappiamo, Lily Collins può “vantarsi” di essere figlia d’arte in quanto suo papà è Phil Collins, pop star dei Genesis. Ma anche il neo marito Charles McDowell non è da meno: nato in California nel 1983 è figlio dell’attrice statunitense Mary Steenburgen (Premio Oscar per migliore attrice non protagonista in Una volta ho incontrato un milionario), ma soprattutto di Malcom McDowell colui che è diventato un volto noto del cinema inglese e mondiale dopo aver vestito i panni di Alex, protagonista di niente meno che Arancia Meccanica, film di successo internazionale di Stanley Kubrick. Charles, per gli amici Charlie, di professione fa il regista ed ha esordito all’età di 23 anni con il cortometraggio Bye Bye Benjamin. Tra i suoi lavori troviamo i film The One I Love (2014) e The Discovery (2017). Anche il suo curriculum amoroso non è niente male poiché vanta ex dal calibro di Hilary Duff, Emilia Clarke e Rooney Mara con cui è stato legato dal 2010 al 2016.

E tu conoscevi Charles McDowell? Ti piace al fianco di Lily Collins? Ti aspettiamo nei commenti!