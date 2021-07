Lily Collins, attrice britannica classe 1989 e naturalizzata statunitense, è diventata un nome conosciuto dal pubblico internazionale non solo perché è la figlia del musicista Phil Collins, ma soprattutto perché è la protagonista della serie tv Emily in Paris, molto amata dai telespettatori.

La seconda stagione di Emily in Paris arriverà presto sui piccoli schermi, ma nel frattempo la giovane attrice continua a raccogliere importanti soddisfazioni per la sua carriera. È sufficiente pensare che sarà la protagonista del live action su Polly Pocket realizzando, così, un suo sogno fin da bambina, ma le novità non finiscono qui. Lily Collins è entrata a far parte ufficialmente del cast di Windfall, nuovo thriller originale Netflix. Al suo fianco troveremo anche Jason Segel e Jesse Plemons. Il film sarà diretto da Charlie McDowell, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Justin Lader che ha ricevuto un importante aiuto anche dall’attore Jason Segel.

L’attrice Lily Collins

Windfall ha tutte le carte in regola per essere un tipico film sulla falsa riga dei capolavori di Hitchcock. Deadline lo definisce come un noir moderno con protagonista una giovane coppia che decide di recarsi presso la loro casa di vacanza salvo scoprire che è stata svaligiata. I fan di Lily Collins non vedono l’ora di poter vedere la loro beniamina in un nuovo lavoro, questa volta un po’ più impegnativo e diverso rispetto Emily in Paris.

Ed a te piace Lily Collins? Guarderai il film Windfall?