La cantante delle BLACKPINK “Lisa” ha condiviso un poster che anticipa il suo prossimo debutto come artista solista, lasciando intendere che il progetto uscirà presto.

La rapper e ballerina del gruppo K-pop sarà il terzo membro a pubblicare il proprio lavoro da solista, dopo Jennie nel 2018 e Rosé all’inizio di quest’anno.

Il poster è stato condiviso oggi sui canali social delle BLACKPINK (22 agosto). Si vede un’immagine sfocata della stella sotto il suo nome e le parole: “Prossimamente”. Guarda l’immagine qui sotto:

Una data di uscita per il progetto deve ancora essere confermata, così come i dettagli dell’album, tipo da quante tracce sarà composto. Jennie ha pubblicato una traccia, “Solo” nel 2018, mentre l’album singolo di Rosé “R” conteneva due canzoni “On The Ground” e “Gone”.

Lisa in precedenza aveva anticipato il suo progetto da solista attraverso delle storie su Instagram, dove ha pubblicato due immagini di lei in uno studio di registrazione. Nelle immagini, si vedevano due persone sullo schermo di un computer mentre lavoravano a delle canzoni. Entrambe indossavano merchandising The Black Label, una sussidiaria della YG Entertainment delle BLACKPINK.

The Black Label è stata co-fondata dal cantautore Teddy Park ed è anche sede di altri frequenti collaboratori delle BLACKPINK tra cui R.Tee e 24. Non è ancora stato confermato chi abbia lavorato al debutto da solista di Lisa.

Nel frattempo, le BLACKPINK hanno recentemente festeggiato il loro quinto anniversario con il loro ‘4+1 PROJECT’. E tu che ne pensi di questo debutto?