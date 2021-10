Lalisa Manobal, conosciuta da tutti come Lisa, è una rapper e ballerina thailandese classe 1997. Molto seguita sui social con oltre 62 milioni di follower su Youtube. È sufficiente pensare che il suo primo singolo LaLisa (che ha inaugurato il suo debutto da solista nel 2021) ha superato su Youtube il record che apparteneva a Taylor Swift, ma i record non si fermano qui.

Il suo secondo singolo Money ha infranto l’ennesimo record ed è diventata la prima canzone di un’artista solista K-Pop a raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream su Spotify. Un successo che è arrivato anche nel nostro paese tanto che Money è la prima canzone di un’artista K-Pop ad essere entrata nella top 100 di Spotify Italia.

Il significato di Money

Come è facile comprendere dal titolo Money, il tema centrale della canzone sono i soldi. La cantante è decisa ad investire su se stessa ora che, come canta, è arrivata la fine del mese ed il weekend. Banconote di dollari che cadono su di lei che fa innamorare chi la guarda. Per alcuni è stato visto come un tema troppo materialista, ma la verità è un’altra: si tratta di un brano che piace e che colpisce. D’altronde Lisa è giovane e bella, nel pieno della sua carriera ed i soldi non le mancano di certo.

Ed a te piace la canzone Money? Cosa ne pensi di questo successo di Lisa? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione della canzone.

La cantante Lisa

La traduzione di Money

E’ la fine del mese e il fine settimana

Spenderò questo assegno tutto su di me, sì

Mi darò la mancia e la spenderò per me stessa

La farò cadere come se stesse diluviando, la verserò su me stessa.

Controlla, controlla, controlla, controlla quei soldi

Il numero di conto bancario

Questo non ti rimbalza addosso

Faccio la danza dei soldi, ho appena creato un centinaio di band

Quando il negozio mi dice Firmalo, lascerò il mio autografo.

Banconote di dollari, banconote di dollari

Guardale cadere per me

Amo il modo in cui ci si sente

Banconote di dollari, banconote di dollari

Continua ad innamorarti di me

Amo il modo in cui ci si sente.

Sono venuta fin qui per buttare via un pò di soldi, buttare via tutti i miei soldi

Lascia un pò di soldi, tutto questo pane è così delizioso, sì

Twerking, twerking, quando compro le cose che mi piacciono.

Tutti in silenzio, ascolta i miei soldi parlare

Spendi come piace a me

Si, tutti sanno cosa intendo, intendo

Quando vedono il verde, quando vedono il verde, signifca andare

Dammi quello che voglio, dammi quello che voglio.

Controlla, controlla, controlla, controlla quei soldi

Il numero di conto bancario

Questo non ti rimbalza addosso

Faccio la danza dei soldi, ho appena creato un centinaio di band

Quando il negozio mi dice Firmalo, lascerò il mio autografo.

Banconote di dollari, banconote di dollari

Guardale cadere per me

Amo il modo in cui ci si sente

Banconote di dollari, banconote di dollari

Continua ad innamorarti di me

Amo il modo in cui ci si sente.