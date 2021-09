La band inglese Little Mix ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Love (Sweet Love)“, insieme a un energico video musicale di accompagnamento.

Il video musicale di Love (Sweet Love)

Nella clip, le tre cantanti indossano 3 abiti dorati, come dee… ovviamente circondate da schiavi adoratori in una sorta di giardino paradisiaco. Le ragazze hanno promosso la canzone e il video per tutta la settimana, scrivendo su Instagram: “Spero che questo singolo ti faccia sentire una DEA”.

“Love (Sweet Love)” apparirà nel prossimo e nuovo album del gruppo, Between Us, che uscirà il 12 novembre. L’album permetterà alle Little Mix di festeggiare il decimo anniversario della band dopo la formazione avvenuta a X Factor UK e includerà molti successi precedenti, oltre a nuove canzoni.

“Siamo davvero entusiaste di rilasciare cinque nuovissime canzoni che abbiamo creato da poco”, ha detto Leigh-Anne Pinnock in una nota. “Non vediamo l’ora che i nostri fan ascoltino i nuovi brani su cui abbiamo lavorato. Speriamo che li amino tanto quanto li amiamo noi!”

Il sesto album in studio delle Little Mix, Confetti, è uscito lo scorso autunno. Dopo l’uscita di Confetti, le Little Mix hanno presentato in anteprima il LM5: The Tour, un film concerto andato in onda su diversi cinema selezionati.

E tu cosa ne pensi di Love (Sweet Love)? Dì la tua nei commenti.

Il testo di Love (Sweet Love) delle Little Mix

Oh

I’ve been waiting patiently like all my life, yeah

Nobody ever seems to get it right

It’s like I’m the only one who knows just what I like

What can I say? I just can’t help it

Tonight I’m feelin’ selfish (Oh)

What I do shouldn’t phase you, no

It’s just human nature, yeah

Do I invalidate ya?

I don’t need your love to love me (Oh)

Need my own celebration, yeah

So close, stimulation, yeah

Kiss my imagination

I don’t need your love to love me

I been spendin’ time on everybody else

It’s time I did it for me (Love, sweet love)

Oh, baby

Never kept my magic all to myself

So now I’m gon’ give it to me

I wanna settle down

I’m gonna show me some

Love, sweet love

I’m gon’ give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I’m gonna give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I’m gon’ give it to me, give me some of that

Love, sweet love (Yeah)

I’m gonna show me some (Ah)

Now I think I should spend a little more time on me (Aha, aha)

I like him, but he ain’t nothin’ but a guy to me, oh, no (Guy to me-eh)

So me and my chicks gonna get me all I need

What can I say? I just can’t help it

Tonight I’m feelin’ selfish

What I do shouldn’t phase you, no

It’s just human nature, yeah (Yeah-ah)

Go out and validate ya’

I don’t need your love to love me (Oh)

Need my own celebration, yeah

So close, stimulation, yeah

Kiss my imagination

I don’t need your love to love me (Love)

I been spendin’ time on everybody else

It’s time I did it for me (Me)

Love, sweet love, oh, baby (Yay, yay)

Never kept my magic all to myself (All to myself)

So now I’m gon’ give it to me (Give it to me, give it to me)

I wanna settle down

I’m gonna show me some (Show me some)

Love, sweet love

I’m gon’ give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Said I’m gon’ give it to me, see (Woo)

Love, sweet love

Yeah, I’m gon’ give it to me, give me some of that love

Love, sweet love

I’m gonna show me some (Oh, yeah)

Gonna show me love, gonna show me love

Gonna show me love, gonna show me (Oh, yeah)

Wanna feel the rush, not gon’ keep it hush

Baby, I’m the one and the only (Only)

Nobody know me like I know me (Na-na)

Don’t need a man to hold me

I’m takin’ over and no, I ain’t askin’ for help (hey, yeah)

I been spendin’ time on everybody else (Ho-oh)

It’s time I did it for me (Did it for me, yeah, yeah)

Love, sweet love, oh, baby

Never kept my magic all to myself (All to myself)

So now I’m gon’ give it to me

I wanna settle down (I wanna settle down)

I’m gonna show me some (I’mma show me love)

Love, sweet love (hey)

Hey, I’m gon’ give it to, give me some of that

Love, sweet love

I’m gonna give it to me babe

Love, sweet love (Woo)

Love

Love, sweet love (Lo-lo-lo-lo-lo-love)

Love

I’m gonna show me some

Love, sweet love

Give me some of that, give me, yeah

Love, sweet love

Uh, give me that, give me that love

Love, sweet love (Oh)

For me, yeah

Love, sweet love

I’m gonna show me some