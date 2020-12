Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards, meglio conosciute come le Little Mix pubblicano un nuovo successo dal titolo “No Time For Tears” composto in collaborazione con il noto disk jockey inglese Nathan Dawe.

Le Little Mix hanno festeggiato nove anni di carriera venerdì 11 dicembre raggiungendo, ben ventiquattro singoli certificati nel Regno Unito, mai nessun’altra girl band era riuscita in tale impresa.

Con oltre centocinquanta certificazioni e più di cinquanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, le Little Mix sono un vero e proprio fenomeno mediatico senza precedenti, rispetto anche ai primi anni Duemila.

“No Time For Tears” è un brano che racconta ed elogia l’indipendenza delle donne alle prese con dei rapporti d’amore difficoltosi, dove il loro ruolo è messo continuamente in disparte favorendo il puro maschilismo. Questa idea preponderante di emancipazione e libertà è il marchio di fabbrica dei testi della girl band britannica.

La canzone è un’esplosiva collaborazione con Nathan Dawe che ha già lavorato al fianco della girl band per il remix di “Break Up Song”, secondo brano estratto dal nuovo album “Confetti”, certificato con un disco d’argento nel Regno Unito dopo neanche un mese dall’uscita.

“No Time For Tears” è un brano dance che entra immediatamente in testa mescolando perfettamente i timbri straordinari delle cantanti con la genialità artistica del DJ inglese.

Le Little Mix, reduci dal successo degli MTV Europe Music Awards che le ha viste impegnate nel ruolo di conduttrici, performer e trionfatrici con ben tre vittorie, stanno continuando a inanellare un successo dietro l’altro.

Il loro ultimo disco “Confetti” ha ottenuto uno straordinario responso, grazie anche al terzo singolo estratto “Sweet Melody”, in grado di restare all’interno della Top5 dei brani più venduti del Regno Unito per ben quattro settimane consecutive ottenendo anche un disco d’argento grazie alla vendita di oltre 200.000 copie.

Testo di “No Time For Tears”

(Verse 1)

Moving on, moving on

You can’t kill my vibe

Not a tear’s gonna fall from my eyes

No time for tears

I was feeling brokenhearted

Until I pressed restart, yeah

I’m moving on, moving on

Don’t wanna hit rewind

I was sad before, but not anymore

I, I don’t need your sorry

This ain’t a pity party

I, I’m not tryna be funny

But I ain’t got the time, babe



(Chorus)

No time for tears, I won’t be crying

Don’t need you here, I’m doing fine, yeah

You see I’m moving on, moving on

You can’t kill my vibe

Not a tear’s gonna fall from my eyes

No time for tears, I won’t be crying

Don’t need you here, I’m doing fine, yeah

You see I’m moving on, moving on

You can’t kill my vibe



(Verse 2)

Not a tear’s gonna fall from my eyes

Thought you were gonna see me down

I ain’t repeating you, so I’m deleting you from my phone now

You ain’t gonna see me cry

I might go get somebody new

Just ‘cause I feel like

So over this, so over you

You

I, I don’t need your sorry

This ain’t a pity party

I, I’m not tryna be funny

But I ain’t got the time, babe



(Chorus)

No time for tears, I won’t be crying

Don’t need you here, I’m doing fine, yeah

You see I’m moving on, moving on

You can’t kill my vibe

Not a tear’s gonna fall from my eyes

No time for tears, I won’t be crying

Don’t need you here, I’m doing fine, yeah

You see I’m moving on, moving on

You can’t kill my vibe



(Bridge)

Not a tear’s gonna fall from my eyes (oh)

Did you really think I’d be lonely without you?

I’m so good without you

Did you really think that I’d be losing sleep?





(Verse 3)

No, I, I don’t need your sorry

This ain’t a pity party

No, I, I’m not tryna be funny

But I ain’t got the time, babe

No time for

No time, I ain’t got no time

No time for tears

No time, I ain’t got no time

No time for tears

No time, I ain’t got no time

Not a tear’s gonna fall from my eyes



(Chrorus)

No time for tears, I won’t be crying

Don’t need you here, I’m doing fine, yeah

You see I’m moving on, moving on

You can’t kill my vibe

Not a tear’s gonna fall from my eyes

No time for tears



Traduzione di “No Time For Tears”

(Strofa 1)

Andando avanti, andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione

Non cadrà una lacrima dai miei occhi

Non c’è tempo per le lacrime

Mi sentivo con il cuore spezzato

Fino a quando non ho premuto il pulsante di riavvio, sì

Sto andando avanti, andando avanti

Non voglio premere riavvolgimento

Ero triste prima, ma non più

Io, non ho bisogno delle tue scuse

Questa non è una festa del peccato

Io, non sto cercando di essere divertente

Ma non ho tempo, piccola



(Ritornello)

Non c’è tempo per le lacrime, non piangerò

Non ho bisogno di te qui, sto bene, sì

Vedi, sto andando avanti, sto andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione

Non cadrà una lacrima dai miei occhi

Non c’è tempo per le lacrime, non piangerò

Non ho bisogno di te qui, sto bene, sì

Vedi, sto andando avanti, sto andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione



(Strofa 2)

Non cadrà una lacrima dai miei occhi

Pensavo mi avresti visto a terra

Non ti sto ripetendo, quindi ti sto cancellando dal mio telefono ora

Non mi vedrai piangere

Potrei andare a chiamare qualcuno di nuovo

Solo perché mi sento come

Quindi oltre questo, così oltre te

tu

Io, non ho bisogno delle tue scuse

Questa non è una festa del peccato

Io, non sto cercando di essere divertente

Ma non ho tempo, piccola

Non c’è tempo per le lacrime, non piangerò

Non ho bisogno di te qui, sto bene, sì

Vedi, sto andando avanti, sto andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione

Non cadrà una lacrima dai miei occhi

Non c’è tempo per le lacrime, non piangerò

Non ho bisogno di te qui, sto bene, sì

Vedi, sto andando avanti, sto andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione



(Ponte)

Non cadrà una lacrima dai miei occhi (oh)

Pensavi davvero che sarei stato solo senza di te?

Sto così bene senza di te

Pensavi davvero che avrei perso il sonno?



(Strofa 3)

No, io, non ho bisogno delle tue scuse

Questa non è una festa del peccato

No, io, non sto cercando di essere divertente

Ma non ho tempo, piccola

Non c’è tempo per

Non ho tempo, non ho tempo

Non c’è tempo per le lacrime

Non c’è tempo, non ho tempo

Non c’è tempo per le lacrime

Non c’è tempo, non ho tempo

Non cadrà una lacrima dai miei occhi



(Ritornello)

Non c’è tempo per le lacrime, non piangerò

Non ho bisogno di te qui, sto bene, sì

Vedi, sto andando avanti, sto andando avanti

Non puoi uccidere la mia vibrazione

Non cadrà una lacrima dai miei occhi

Non c’è tempo per le lacrime