La Disney è al lavoro sul live action di Biancaneve, capolavoro uscito al cinema nel 1938 e primo lavoro animato della Walt Disney. Non è la prima volta che un film animato

di successo viene trasformato in un live action per dargli vita e permettergli di essere conosciuto da tutti, anche i più giovani. Così si è deciso di fare anche con la storia di Biancaneve ed i sette nani che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo, con il live action, a partire dalla metà del 2022 con la regia affidata a Marc Webb.

Tuttavia, ci sono dei punti su cui gli sceneggiatori stanno ancora discutendo. Primo tra tutti il bacio finale con il principe azzurro che permette a Biancaneve di salvarsi. Gli sceneggiatori, infatti, visto che siamo nel XXI secolo vorrebbero lanciare il messaggio di una Biancaneve in grado di salvarsi da sola, senza il bisogno di una figura maschile al suo fianco. Nel frattempo, è stata scelta la protagonista che vestirà i panni di Biancaneve e si tratta di Rachel Zegler. L’attrice del New Jersey, classe 2001, stando a quanto rivela Deadline ha conquistato i produttori del film durante la sua audizione ed anche grazie alla performance nel remake West Side Story che uscirà a dicembre, ma che loro hanno potuto vedere in anteprima. Marc Webb, il regista, afferma che:

“Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono solo parte delle sue doti. La sua forza, la sua intelligenza ed il suo ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica favola Disney”.

Biancaneve, il principe azzurro ed i sette nani

Rachel Zegler è di origini colombiane (la mamma è sudamericana) e queste origini le donano una pelle di colore olivastro che per molti, però, non sarebbe adatto per un personaggio chiamato Biancaneve che è una principessa tedesca dalla pelle, appunto, bianca come la neve. Ci tengono a precisare che non si tratta di una questione di razzismo, ma gli sceneggiatori del live action hanno fatto questa scelta proprio per andare contro gli stereotipi tradizionali e l’attrice, da parte sua, tramite il suo profilo Twitter ha dichiarato che:

“Si, sono Biancaneve. No, non mi sto sbiancando la pelle per il ruolo”.

Nel frattempo, la Disney è al lavoro su altri live action. Dopo il successo di Crudelia, adesso è la volta del live action de La Sirenetta le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni in Sardegna, nell’attesa del 2022 quando si inaugurerà il set del live action di Biancaneve.

E tu cosa ne pensi di questa scelta di un’attrice di origini colombiane per interpretare Biancaneve? Ti piace Rachel Zegler? Ti aspettiamo nei commenti!