Il 24 maggio è il giorno in cui il live action de La Sirenetta ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Questo live action è stato l’apri pista di tutti i live action della Disney che arriveranno nei prossimi mesi con una lista che si allunga giorno dopo giorno (Peter Pan & Wendy, Oceania, Gli Aristogatti giusto per citarne alcuni).

Il live action de La Sirenetta ha avuto un ottimo successo e riscontri positivi sia da parte del pubblico che da parte della critica. D’altronde già lo si immaginava ed, a questo punto, prende sempre più piede l’ipotesi di un sequel del live action stesso. Dopo le parole di Rob Marshall, infatti anche i due attori protagonisti Halle Bailey e Jonah Hauer King si sono pronunciati a proposito di questa possibilità. D’altronde proprio nel momento in cui scriviamo questo articolo, il live action de La Sirenetta ha sfiorato i 100 milioni di dollari al box office di tutto il mondo, cifre da record. Sappiamo che il cartone animato ha un sequel dal titolo La Sirenetta 2 – Ritorno agli abissi che è uscito nel 2000 e che vede la nascita di Melody, figlia di Ariel e di Eric. Proprio basandosi su questo sequel, Halle Bailey pensa ad un sequel del live action ed afferma che:

“Nel secondo film hanno una figlia, una bambina, che vuole andare in acqua. Un processo al contrario a quanto visto finora”.

Halle Bailey nei panni de La Sirenetta

Mentre Jonah Hauer King, colui che ha interpretato Eric, rivela che:

“Mi piacerebbe fare un altro film e vedere l’evoluzione di Eric. Vorrei che diventasse un sirenetto e andasse con lei in modo da continuare quella storyline”.

Se il cartone animato ha avuto il suo sequel, perché non dovrebbe averlo anche il live action? Certo, al momento è ancora presto per parlarne, ma possiamo dire che le carte per un futuro sequel de La Sirenetta ci sono tutte. E se così fosse, ovviamente, nel cast ritroveremo sempre Halle Bailey che, nel corso degli ultimi mesi, è riuscita a mettere a tacere le malelingue (nate a seguito del colore della sua pelle e secondo i più attrice non adatta per vestire i panni di Ariel) grazie al suo talento, ma anche grazie alla sua simpatia.

E tu hai già visto il live action de La Sirenetta? Ti piacerebbe se ci fosse un sequel? Ti aspettiamo nei commenti!