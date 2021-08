Le Superchicche, titolo originario The Powerpuff Girls, è uno dei capolavori prodotto da Hanna-Barbera che hanno caratterizzato l’infanzia di molti di noi tra il 1998 ed il 2005 quando sono andate in onda le sei stagioni con ben settantotto episodi.

Le protagoniste sono Lolly, Dolly e Molly, tre bambine nate per errore da un esperimento del professore Utonium e che sono impegnate nella lotta contro le forze del male. Ed ora sono pronte per diventare un live action, la notizia è uscita nel febbraio 2021, ma purtroppo non tutto sta andando per il meglio. Proprio oggi, infatti, è stato rivelato che Chloe Bennet, attrice di Chicago classe 1992, ha dovuto dire addio al progetto.

L’attrice Chloe Bennet

La ragazza doveva vestire i panni di Lolly al fianco di Dolly (l’attrice Dove Cameron) e di Molly (l’attrice Yana Perrault), ma purtroppo le riprese dell’episodio pilota si sono dilungate di molto con nuove riprese aggiuntive e sono sorti dei problemi per Chloe Bennet che, stando a quanto rivela Variety, si è trovata in conflitto con altri progetti già precedentemente decisi. Per questo motivo è stata costretta a dire addio al live action delle Superchicche. I produttori sono alla ricerca di una degna sostituta con i casting che

dovrebbero iniziare i primi di settembre. Inutile dirlo, però, che l’episodio pilota arriverà in netto ritardo rispetto alla data prevista visto che bisognerà ricominciare tutto da capo.

E tu stai attendendo con ansia l’arrivo del live action delle Superchicche? Secondo te chi vestirà i panni di Lolly? Ti aspettiamo nei commenti!