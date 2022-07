Lizzo è inarrestabile, solo pochi giorni fa ha vinto tre Grammy, è stata certificata multiplatino in tutto il mondo e ha pubblicato il suo atteso nuovo album intitolato Special che contiene il suo nuovo singolo 2 be loved. Un regalo ai tanti fan che lo stavano aspettando.

L’album è stato prodotto dai suoi storici hit-makers Ricky Reed, Mark Ronson produttori di Adele, Lady Gaga e Miley Cyrus, Max Martin produttore di The Weeknd, Coldplay e Britney Spears e infine, Benny Blanco, produttore di Rihanna, Katy Perry e i Maroon 5.

2 Be Loved si è già distinta per il suo testo e il suo sound ed è in poco tempo diventata una delle preferite dai fan di Lizzo. Il disco include anche la hit “About Damn Time,” che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Ha raggiunto il secondo posto nella Billboard Hot 100 e la Top 10 della Global Chart di Spotify. Il brano ha inoltre raggiunto la prima posizione in radio negli USA così come in Italia.

Il significato di 2 be Loved di Lizzo

La quarta traccia dell’album Special di Lizzo suona allo stesso tempo lontana ma anche familiare con un organo sintetizzato che pone le basi per quella che suona come una canzone a sostegno dei titoli di coda di tipico film degli anni ’80.

2 Be Loved dipinge un quadro dell’ansia che deriva dal permettere a se stessi di innamorarsi di nuovo dopo essersi ripresi da una relazione fallita. Nel brano infatti, Lizzo ripete spesso “Sono pronto (lo capirai) Essere amato, essere amato? (Sì)”, come a voler sottolineare la forza per innamorarsi nuovamente.

Lo stile del singolo, richiama percussioni e strimpellate simili agli anni ’80, con un cambio di tonalità culminante dopo che Lizzo si è resa conto di essere, in effetti, pronta per l’amore.

Traduzione del testo 2 Be Loved di Lizzo

(Scusa)

(Mmm)

Ragazza, sto per avere un attacco di panico

Ho fatto il lavoro, non ha funzionato (Ah, ah)

Quella verità, fa male, dannazione, fa male (Dannazione, fa male, ah, ah)

Quella merda adorabile, non ne era una fan (Uh-uh, nuh-uh)

Sto bene con i miei amici, non voglio un uomo, ragazza

Sono nel mio letto, sto troppo bene per stare qui da solo (troppo bene)

D’altra parte, conosco il mio valore (Ah, ah)

E ora mi chiama, perché mi sento così? (Brrr)

Cosa mi sta succedendo?

Oh oh oh

Sono pronto? (No, non è così)

Sono pronto? (Di cosa stai parlando?)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato (Si)

Sono pronto? (Potresti scoprirlo ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato

Come dovrei amare qualcun altro (Sheesh, sheesh, sheesh)

Quando non mi piaccio?

Immagino che sia meglio che impari a piacermi, ooh (prova)

Potrebbe volerci tutta la mia vita solo per farlo (Accidenti, ehi, ehi)

Mi chiama Melly (Aye)

Mi stringe la pancia (Sì)

Sono troppo imbarazzato

Per dire che mi piace

Ragazza, è questo il mio ragazzo? (È questo il mio fischio?)

Ecco perché te lo sto chiedendo, perché sai che ci sono passato

Sono pronto? (No, non è così)

Sono pronto? (Di cosa stai parlando?)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato (essere amato, essere amato)

Sono pronto? (Potresti servirlo ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato, sì

Mi hai trovato, ero stufo

Con la fantasia, cosa vuoi fare?

Penso di essere pronto, ooh

Pensa che ti piaccia, pensa che ti piaccia

Quando batto le mani in quel modo

Fammi sapere

Mi hai trovato, ero stufo

Con la fantasia, cosa vuoi fare?

Penso di essere pronto, ooh

Pensa che ti piaccia, pensa che ti piaccia

Quando batto le mani in quel modo

Fammi sapere

Sono pronto? (No, non è così)

Sono pronto? (Di cosa stai parlando?)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato (essere amato, essere amato)

Sono pronto? (Potresti scoprirlo ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronto? (Lo capirai)

Essere amato, essere amato (Si)

(Sono pronto?) Ieri sarei scappato

E non so perché

Non so perché, so perché (essere amato, essere amato)

(Sono pronto?) Ieri sarei scappato

E non so perché

Non so perché, ma sono pronto

E tu, cosa ne pensi di “2 Be Loved” di Lizzo? Scrivi un commento!