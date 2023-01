Melissa Viviane Jefferson, da tutti noi conosciuta come Lizzo, è una cantante degli Stati Uniti classe 1988. Inizia ad avvicinarsi al mondo della musica grazie ad alcune reatà locali facendosi conoscere ed apprezzare sempre di più fino al 2013 quando pubblico Lizzobangers, il suo album di esordio.

È protagonista di una carriera costellata da successi come le otto nomination ottenute ai Grammy Awards nel 2020 ed è anche l’unica artista internazionale ad avere due brani nella top 10 del nostro paese. Il 2022 è stato un anno pieno di successi che Lizzo che ora vuole replicare nell’anno nuovo. Voce di brani come Good as Hell, Truth Hurts, Rumors, Cuz I Love You, Boys fino a About Damn Time e 2 Be Loved per citarne alcuni. Ed oggi Lizzo è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Special che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Special

Special, il nuovo brano di Lizzo, racconta un po’ la sua vita ed il suo essere diventata famosa con la cantante che canta: “La fama è abbastanza nuova, ma sono abituata ad essere giudicata dalla gente”. È abituata a sentirsi sola, ma ci tiene a dire a chi l’ascolta che è speciale. A proposito del brano, Lizzo afferma che:

“Special può significare molte cose. Ed infatti ho pubblicato un album con il titolo della canzone.”

La canzone, infatti, non aveva ancora un titolo, ma appena le persone più vicine a Lizzo l’hanno sentita hanno affermato, più volte, che era speciale e così la cantante si è convinta che fosse il titolo giusto.

Nel frattempo, Lizzo è pronta per la sua unica data italiana che la porterà il 2 marzo ad esibirsi al Forum di Assago di Milano con il suo The Special Tour.

E tu sei un fan di Lizzo? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Special? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Special

Mi sono svegliato stamattina con qualcuno in un video

Sto parlando di qualcosa che ho postato in un video

Se non fossi io, allora ti offenderesti anche o

È solo perché sono nero e pesante? Non mi sentite tutti però

Sono stato lo stesso da quando ho guidato lentamente su Bissonnet

Chiama qualcuno che conosco e te lo direbbero

La fama è piuttosto nuova, ma sono abituato alle persone che mi giudicano

Ecco perché mi muovo nel modo in cui mi muovo e perché sono così innamorato di me

Sono abituato a sentirmi solo, oh

Quindi ho pensato di fartelo sapere

Nel caso nessuno te l’abbia detto oggi

sei speciale

Nel caso nessuno te lo facesse credere

sei speciale

Bene, ti amerò sempre lo stesso

sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi

Rotto, ma accidenti, sei ancora perfetto

Speciale (Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

(Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

Potresti immaginare un mondo in cui tutti sono uguali

E potresti cancellare una ragazza perché voleva solo cambiare?

Come hai potuto lanciare pietre del cazzo se non hai passato il suo dolore?

Ecco perché ci sentiamo così soli, ecco perché ci vergogniamo così tanto, hm

Sono abituato a sentirmi solo, oh

Quindi ho pensato di farti sapere (Oh)

Nel caso nessuno te l’abbia detto oggi

sei speciale

Nel caso nessuno te lo facesse credere

sei speciale

Bene, ti amerò sempre lo stesso

sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi

Rotto, ma accidenti, sei ancora perfetto (perfetto)

(Ooh) So che non sono solo, oh, quindi

(Ooh) Ho pensato di fartelo sapere

Uh, sì, sì (No, oh, woo)

Nel caso nessuno te l’abbia detto oggi

Sei speciale (Sì)

Nel caso nessuno ti abbia fatto credere (Oh-oh)

Sei speciale (Sì)

Beh, ti amerò sempre allo stesso modo (ti amo)

sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi (sono così felice, così felice, così felice)

Rotto, ma accidenti, sei ancora perfetto (sono così felice, così felice, così felice)

Speciale

Tu sei, tu sei, tu sei così

Speciale

Mm-mm, ehi