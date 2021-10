Lo Stato Sociale è un gruppo musicale di Bologna che si è formato nel 2009. Composto da Ludovico Guenzi, Alberto Cazzola ed Alberto Guidetti, sono arrivati al successo solo nel 2018 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Una vita in vacanza che ha permesso al gruppo di raggiungere il secondo gradino del podio.

Lo Stato Sociale torna sul palco dell’Ariston nel 2021 con la canzone Combat Pop, ma ha all’attivo altri brani diventati famosi come Niente di speciale, Eri più bella come ipotesi o Amore ai tempi dell’Ikea per citarne alcuni. Ed oggi, venerdì 29 ottobre, il gruppo emiliano torna sulla scena musicale. In rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme musicali di streaming con il brano Che sarà mai, un feat con i Legno, duo di musicisti toscani la cui identità è sconosciuta poiché indossano sempre delle maschere sul volto. Una collaborazione inaspettata , ma che ha tutte le carte in regola per funzionare. A tal proposito, i Legno affermano che:

“Con questa canzone vogliamo dare una botta di positività in un momento difficile, una speranza che si ritrova nel titolo del brano, alzare le braccia e dire che sarà mai!”

I componenti della band Lo Stato Sociale

Il significato di Che sarà mai

In Che sarà mai lo Stato Sociale e Legno raccontano in pillole la quotidianità, momenti che tutti noi viviamo giorno dopo giorno come i momenti difficili, le giornate negative o il mondo dei social network. Bisogna fare i conti con la vita che è un campo di sfiga dove appena fai qualcosa, un passo in avanti, succede subito qualcosa che ti fa tornare indietro. Paragonano la sfiga alle zanzare quando accendi la luce, parlano di progetti per il futuro che però non si realizzano:

“Una vita in vacnza sì ma a casa dei tuoi, vuoi cambiare il mondo, ma sei in fila al Mc Drive”

E lasciano un importante messaggio a chi ascolterà Che sarà mai: imparare a sconfiggere la sfiga perché più ci pensi più lei arriva ed, addirittura, si riproduce.

E tu hai già sentito la canzone Che sarà mai? Cosa ne pensi della collaborazione tra lo Stato Sociale e Legno? Ti aspettiamo nei commenti!