Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano che si è formato nel 2009 grazie ad Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi ed Alberto Guidetti (all’epoca dj) e che nel 2011 si è ampliato con l’ingresso di Enrico Roberto e di Francesco Draicchio. Una carriera in ascesa, soprattutto dopo il secondo posto raggiunto al Festival di Sanremo nel 2018 con il brano Una vita in vacanza che ha permesso al gruppo di farsi conoscere ed apprezzare da tutti. Sono tornati sul palco dell’Ariston poi nel 2021 con la canzone Combat Pop.

Voci di brani come Eri più bella come ipotesi, Buona sfortuna, Che sarà mai, La felicità non è una truffa, Sono così indie, L’unica cosa che non so fare fino ad Amore ai tempi dell’Ikea e Questo è un grande paese. Ed oggi Lo Stato Sociale torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Per farti ridere di me che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Alcuni dei loro ultimi brani li hanno visti duettare con altre voci come Fottuti per sempre con Vasco Brondi e Che Benessere!? con Naska. Ed anche in Per farti ridere di me non sono da soli, ma sono accompagnati dalla voce di Mobrici. Il signolo è stato scritto da Lo Stato Sociale e da Matteo Mobrici, prodotto da Andrea Appino.

Lo Stato Sociale e Mobrici insieme in Per farti ridere di me

Il significato di Per farti ridere di me

Per farti ridere di me, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale, anticipa l’uscita di Stupido Sexy Futuro, il nuovo album del gruppo la cui uscita è attesa per il 5 maggio. Il brano è una lettera che arriva a distanza di tempo da quando una storia d’amore è giunta a conclusione. Arriva quando si sono capiti gli errori commessi, quando i rimpianti iniziano a logorarti, quando aumenta la voglia di urlare all’altra persona che, in realtà, qualcosa di buono c’è stato.

Nel frattempo, proprio stasera, Lo Stato Sociale si appresta a vivere l’ultima data live del loro L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo che li ha visti girare l’Italia con undici date sold out nei vari club. Mentre l’11 maggio suoneranno all’Academy Islington a Londra.

