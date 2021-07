Il 9 giugno 2021, in anticipo rispetto alla data prevista inizialmente, ha fatto il suo debutto su Disney+ Loki con la piattaforma che continua a dimostrarsi un degno avversario dei suoi diretti concorrenti come Netflix ed Amazon Prime Video.

Dopo aver raggiunto il successo mondiale con The Falcon & The Winter Soldier e con WandaVision, Disney+ è riuscita a superarsi con Loki. È sufficiente pensare che il primo giorno in cui lo streaming di Loki era disponibile è stato visto da ben 890mila nuclei familiari, battendo la concorrenza dei 759mila che avevano visto The Falcon & The Winter Soldier e dei 655mila di WandaVision. La serie tv statunitense è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ovvero il Dio degli inganni e dell’astuzia. Fin da subito è stato un grande successo tanto che il pubblico ha sempre sperato in una seconda stagione e così sarà.

Il protagonista di Loki

Loki è pronto per tornare sul piccolo schermo con un secondo capitolo. La Marvel, infatti, ha voluto renderlo noto con un annuncio presente in una scena mid-credit del sesto episodio: nessun spoiler, solo alcuni documenti con scritto “Loki tornerà per la Stagione 2”. Tom Hiddleston è pronto per vestire nuovamente i panni di Loki ed affascinare il pubblico con le sue avventure, d’altronde l’attore stesso aveva affermato, tramite il suo account Twitter, che il sesto episodio della serie avrebbe fornito risposte alle tante domande dei fan, ma anche molti interrogativi. Al momento, Loki è l’unica serie tv Disney+ che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Ed a te piace Loki? Ti aspettavi una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!