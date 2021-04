Disney + continua a dimostrarsi un degno avversario dei suoi diretti concorrenti come Netflix e Prime Video tanto che, nel giro di solo 16 mesi, ha ottenuto i 100 milioni di abbonati. Dopo aver raggiunto il successo mondiale con WandaVision e con Falcon & The Winter Soldier, è pronto per tornare alla carica con un’importante novità.

L’11 giugno 2021 uscirà, infatti, sulla piattaforma di streaming Loki, serie tv statunitense basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ovvero il dio degli inganni e dell’astuzia. Molta l’attesa intorno all’uscita di questa serie tv che si svolgerà dopo gli eventi del film Avengers: Endgame. Dopo essere fuggito con il Tesseract, Loki si trova nei guai con la TVA, un’agenzia burocratica. A vestire i panni di Loki sarà, ancora una volta, Tom Hiddleton, ma nel cast troviamo anche Owen Wilson, Sophia Di Martino, Richard Grant.

Loki, la serie tv Marvel, arriva su Disney+

La regia di Loki è affidata a Kate Herron, mentre il caposceneggiatore sarà Michael Waldron. La prima stagione sarà formata da sei episodi, mentre per quanto riguarda la seconda stagione possiamo rivelarvi che è già in programma ed i fan non vedono l’ora di poter assistere alle nuove avventure di Loki.

Ed a voi piace questo genere di serie tv? Seguirete Loki? Fatecelo sapere nei commenti!