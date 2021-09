Lol – Chi ride è fuori è un game show andato in onda su Amazon Prime Video ad inizio 2021. Un programma che ha fatto divertire il pubblico grazie a dieci comici tra i più amati del nostro paese che, per sei ore consecutive, si sono sfidati all’interno di una casa cercando di non ridere alle battute degli altri concorrenti. La vittoria se l’è aggiudicata Ciro Priello, ma è stata comunque di tutto lo show poiché ha ottenuto un grande successo tanto che la seconda stagione era stata confermata nel giro di poco tempo. E le riprese di Lol – Chi ride è fuori 2 sono iniziate proprio in questi giorni a Roma.

Lol – Chi ride è fuori 2: chi lo conduce?

La prima conferma sono i conduttori. Come nel primo capitolo, anche in Lol – Chi ride è fuori 2 troveremo Fedez e Mara Maionchi al timone della trasmissione, d’altronde squadra che vince non si cambia. La Maionchi ha rivelato che, a differenza della prima stagione dove ha fatto poco o nulla, in questa stagione sarà a capo di una squadra ed è gasatissima, pronta a mettersi in gioco. Fedez, invece, sui suoi profili social ha reso noto l’invito che Amazon gli ha rivolto, queste le parole:

“Ciao Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LoL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire le persone più divertenti d’Italia, ma soprattutto le uniche 10 che non ti hanno ancora querelato”.

Lol – Chi ride è fuori 2 è atteso entro la fine del 2021 sul piccolo schermo.

Il cast della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori

Chi parteciperà a Lol – Chi ride è fuori 2?

Le riprese di Lol – Chi ride è fuori 2 sono iniziate, ma il cast ufficiale non è stato ancora rivelato. Negli scorsi mesi erano stati fatti alcuni possibili nomi come Claudio Bisio, Dado, Corrado Guzzanti, Max Pisu, Ale e Franz ed Alessandro Bergonzoni per gli uomini, mentre per le donne Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto. Tuttavia non sappiamo se troveremo davvero questi comici all’interno della casa più divertente d’Italia o meno. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà questa seconda stagione.

