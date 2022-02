Lol – Chi ride è fuori è un game show andato in onda su Prime Video nel 2021 e che ha permesso al pubblico di prendersi qualche ora di spensieratezza, lontano dai brutti pensieri che nell’ultimo periodo stanno caratterizzando le nostre giornate. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, vede dieci comici (tra i più amati dal pubblico italiano) sfidarsi per sei ore consecutive all’interno di una casa cercando di non ridere alle battute degli altri concorrenti.

La prima stagione ha visto la vittoria di Ciro Priello, ma in generale ha rappresentato una vittoria per tutto il game show che ha fatto un debutto davvero con i fiocchi, tanto che è stato il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video. Da qui la decisione di rinnovare, subito, per una seconda stagione. Le riprese sono iniziate lo scorso settembre a Roma e ci hanno confermato la presenza di Fedez anche a capo di Lol – Chi ride è fuori 2. D’altronde squadra che vince non si cambia ed il cantante è stato in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Tuttavia, in questa seconda stagione non avrà al suo fianco Mara Maionchi, bensì Frank Matano, già concorrente della prima edizione. Ma quando potremo vedere sul piccolo schermo Lol – Chi ride è fuori 2? E’ presto detto, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 24 febbraio con i primi quattro episodi che saranno disponibili fin da subito, mentre gli ultimi due andranno in onda dal 3 marzo per il gran finale.

Lol – Chi ride è fuori 2

L’analisi del trailer di Lol – Chi ride è fuori 2

Amazon Prime Video ha pubblicato oggi il trailer di Lol – Chi ride è fuori 2. Vediamo subito Fedez, seduto sulla famosa poltrona da dove segue il gioco, affermare che sono tornati e che niente sarà come prima. Per non ridere le hanno provate tutte: mangiare la cravatta, mettere lo scotch sulla bocca, mangiarsi i capelli, proprio per farci capire che in questo nuovo capitolo sarà ancora più difficile riuscire a non ridere. Come se non bastasse, la produzione ha voluto complicare le cose e dare la possibilità a Fedez e Frank Matano di giocarsi l’arma segreta ogni volta che vogliono, ovvero l’entrata in scena di Lillo che, nel trailer, vediamo nei panni di Posaman. Impossibile trattenere le risate, le gag e gli sketch che si vedono in anteprima fanno già ridere.

Il cast di Lol – Chi ride è fuori 2

Fino ad oggi non era stato ancora reso noto il cast, ma c’erano solo ipotesi e speranze di poter vedere alcuni comici prenderne parte. Grazie al trailer, scopriamo finalmente chi farà parte di Lol – Chi ride è fuori 2. Tra i concorrenti troviamo Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, il Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi vincerà? Chi riuscirà a resistere e non ridere per ben sei ore? Al momento non ci è dato sapere, ma sappiamo che il premio sarà di 100 mila euro e sarà devoluto ad un ente benefico che sarà scelto dal vincitore del game show.

E tu avevi seguito la prima stagione di Lol – Chi ride è fuori? Secondo te chi vincerà la seconda edizione? Ti aspettiamo nei commenti!