Lol – Chi ride è fuori è un game show andato in onda su Prime Video nel 2021 e che ha permesso al pubblico di prendersi qualche ora di spensieratezza, lontano dai brutti pensieri che ultimamente caratterizzano le nostre giornate. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, vede dieci comici (tra i più amati dal pubblico italiano) sfidarsi per sei ore consecutive all’interno di una casa cercando di non ridere alle battute degli altri concorrenti.

Abbiamo assistito alla vittoria di Ciro Priello, ma si tratta di una vera vittoria in generale per il game show. Nicole Morganti, responsabile delle produzioni italiane su Prime Video, ha infatti dichiarato che Lol – Chi ride è fuori è stato il titolo più visto di sempre sulla piattaforma di streaming. Per questo motivo, la decisione di andare avanti con una seconda stagione è stata molto semplice. Come rivela Dagospia in anteprima, al timone del programma dovremmo trovare la coppia ormai collaudata e formata da Fedez e Mara Maionchi. Ma per quanto riguarda il cast? Ovviamente saranno tutti nomi nuovi, ma per il momento non si hanno certezze. Stando ai rumors, però, si parla di Claudio Bisio, Dado, Corrado Guzzanti, Max Pisu, Ale e Franz ed Alessandro Bergonzoni per gli uomini. Mentre per le donne sono stati fatti i nomi di Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto.

Il cast della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori

Le puntate della seconda stagione dovrebbero essere trasmesse sul piccolo schermo prima del 2022 e le registrazioni dovrebbero iniziare poco prima dell’estate, ovvero tra il mese di maggio e quello di giugno. Il format di Lol – Chi ride è fuori nasce in Giappone e su Prime Video è possibile vedere i format degli altri paesi per farsi due risate in attesa della seconda stagione di quello italiano.

E tu hai visto Lol – Chi ride è fuori? Ti è piaciuto? Ti aspettiamo nei commenti!