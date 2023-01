Si chiama “Corazones rotos” ed il nuovo brano che vede collaborare Lola Indigo, pseudonimo di Miriam Donlas Munoz, cantante trentenne di origine spagnola, e Luis Fonsi, artista portoricano classe 1978 (lo stesso del celebre “Despacito“, per intenderci).

“Corazones rotos” appartiene al futuro terzo album della Indigo, “El Dragon” (la cui uscita è prevista per il 2023), fungendone da anticipazione ufficiale.

Significato di “Corazones rotos”

“Corazones rotos“, come del resto fa intendere il titolo, è un brano incentrato sui cuori spezzati a causa di un amore non ricambiato o concluso. I protagonisti della canzone sono infatti proprio due individui che soffrono, e che condividono questa triste situazione.

Testo della canzone

[Intro: Lola Indigo]

Eh, eh

Yo sé que te lo gastas todo en alcohol, pero sentirte es mejor

El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró

[Refrain: Lola Indigo]

Y sobre la mesa, latas de cerveza

Todas las promesa’ que te hizo

Si me das luz verde, ella se lo pierde

Todos nos bebemos hasta que no te acuerdes

[Pre-Ritornello: Lola Indigo]

Esas luces de colores pa’ tu mal de amorе’

Hoy eres mi super еstrella

Pide al DJ tu canciones, yo te doy razone’

Pa’ que te olvides de ella

[Ritornello: Lola Indigo]

Yo nunca me equivoco

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás serio, yo lo noto

Tiritas pa’ los corazones rotos

[Post-Ritornello: Lola Indigo & Luis Fonsi]

Pa’ los corazones

Rotos

Tiritas pa’ los corazones rotos

Tiritas pa’ los corazones rotos

Yeah, oh, oh, eh

[Verso 1: Luis Fonsi]

Ya lo sé, baby, que estás triste, pero el corazón roto se arregla

‘Tás cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que las comprenda

De tanto ponerte mi abrigo

Siento algo cuando te miro

No, mami, no es el vino

Es lo que tú y yo somos y lo que vivimo’

[Pre-Ritornello: Luis Fonsi]

Esas luces de colore’ pa’ este mal de amore’ (De amore’)

Hoy ere’ mi super estrella

Pide al DJ tu cancione’, yo te doy razone’ (Oh-oh)

Pa’ abrir otra botella

[Ritornello: Lola Indigo & Luis Fonsi]

Nunca me equivoco

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás seria, yo lo noto

Tiritas pa’ los corazone’ roto’ (Los corazone’)

[Post-Ritrornello: Lola Indigo]

Esas luces de colore’

Hoy ere’ mi super estrella

Pide al DJ tu cancione’, yo te doy razone’

De corazone’— (Yah, yah)

[Verso 2: Lola Indigo]

Yo sé que te ha dolío’

‘Toy recuperando lo prometío’

Ya no eres de ella, se acabó el lío

No te asustes, tampoco es mío

Yo sé que te ha dolío’

‘Toy recuperando lo prometío’

Ya no eres de ella, se acabó el lío

No te asustes, tampoco es mío

[Ponte: Luis Fonsi]

Por fuera no se te ve

Pero estás rota y yo lo sé

Cuando tú parte’ que esto es pa’ arreglarte

Sabes que nunca me fui

Pero vivo atrás de ti

Ya dame un chance

[Refrain: Lola Indigo & Luis Fonsi]

Y sobre la mesa, latas de cerveza

Todas las promesa’ que te hizo

Si me das luz verde, ella se lo pierde

Todos nos bebemos, ah, hasta que no te acuerdes

[Ritornello: Lola Indigo & Luis Fonsi]

Yo nunca me equivoco (Me equivoco)

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás serio, yo lo noto

Tiritas pa’ los corazones rotos (Yeah, yeah)

[Post-Ritornello: Lola Indigo]

Tiritas pa’ los corazones rotos

Ro-Ro—

Tiritas pa’ los corazones rotos.

