Chi è Lor3n uno degli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023 scelto da Amadeus per la serata che andrà in onda su Rai Uno il 19 Dicembre. Chi vincerà tra loro giovanissimi potrà salire sul palco di Sanremo in gara con i big dell’edizione 2024.

Chi è Lor3n: la biografia

Lor3en è il nome d’arte di Lorenzo Iavagnilio, originario del Molise è nato il 22 Settembre 2001, sotto il segno della Vergine, in provincia di Isernia. Appassionato di musica fin da bambino, cerca di inseguire questo sogno grazie anche al sostegno della sua famiglia. Dopo aver iniziato a suonare in modo amatoriale la chitarra, ha preso alcune lezioni in una scuola privata e ha scoperto di essere particolarmente portato per il mondo della musica. A 14 anni a scrivere canzoni inedite,

La carriera di Lor3n

Nel 2023 il cantante ha firmato un contratto con l’etichetta indipendente Musica È, e ha pubblicato i singoli “Notte” e “Come in un film”. Il suo primo Ep, uscito nel 2022, si intitola “Devo correre”.

Nel 2023 è stata anche annunciata la sua partecipazione a Sanremo Giovani con il brano “Fiore d’Inverno”.

A Isernia ha frequentato il liceo scientifico Ettore Majorana, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi.

La vita privata di Lor3n

Il cantante è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non sono note informazioni sulla sua famiglia o sulla sua vita sentimentale. Non è dato sapere se sia single o se sia impegnato sentimentalmente.

Al momento sappiamo solo che Lor3n abita a Isernia con la sua famiglia ed è legatissimo alle sue origini.

I social di Lor3n

Su Instagram ha un account seguito da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto utilizzato, ma ancora non molto seguito.

