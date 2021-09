Lorde ha creato un nuovo medley con “Break the Ice” di Britney Spears e la sua canzone, “Fallen Fruit”, e ha fatto riprodurre il medley in un nuovo video per Vogue.

L’ambientazione del video è il giardino botanico di New York nel Bronx. La clip inizia con la cover di “Break the Ice” di Lorde, dove mancano i bassi dell’originale e qualche altro strumental. Verso la metà del video, la canzone si trasforma in “Fallen Fruit”. Purtroppo però la melodia funziona molto meglio nel brano originale che in questo medley.

“Fallen Fruit” è presente nell’album più recente di Lorde, Solar Power, che è stato pubblicato ad agosto ed è il seguito di Melodrama, uscito nel 2017.

Lorde è pronta a intraprendere un lungo tour mondiale il prossimo anno a sostegno di Solar Power. Ovviamente arriverà anche in Italia e precisamente il 16 e 17 Giugno, a Roma e Verona.

Hai già acquistato i biglietti?