Loredana Berté è una cantautrice di Bagnara Calabra classe 1950. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci italiane più amate nel nostro paese, ma non solo. Sorella minore della celebre Mia Martini, viene definita come una delle interpreti più poliedriche del panorama musicale italiano.

Voce di brani di successo come Non sono una signora, Cosa ti aspetti da me, Sei bellissima, Il mare d’inverno, Che sogno incredibile, E la luna bussò, Mare malinconia fino a Per i tuoi occhi. Ed ora Loredana Berté è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Guarirò Guarirò che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. I più attenti se ne saranno accorti: non si tratta di un brano nuovo. È una canzone, infatti, che nel 1982 è stata scritta da Mimmo Cavallo per Mia Martini ed il brano è stato poi interpretato anche da Loredana Berté.

Foto di Loredana Bertè al festival di Sanremo 2019

Un’esibizione che, però, è rimasta inedita fino ad oggi, giorno in cui la cantautrice ha deciso di renderla pubblica poiché farà parte dell’album Lorinedita 2.0 che, a sua volta, fa parte del progetto Reloaded 1974 – 1983 dedicata ai primi dieci anni della carriera di Loredana Bertè. Un box set composto da nove cd che uscirà proprio oggi in tutti i negozi fisici di dischi, ma anche negli e-commerce. Otto album contengono canzoni che abbiamo già avuto modo di conoscere durante la carriera della Berté, mentre il nono album ci regalerà perle inedite tra cui due brani, un provino in studio e quattordici brani extrà e rarità come, ad esempio, le versioni alternative di canzoni già pubblicate.

E tu sei un fan di Loredana Berté? Hai già avuto modo di ascoltare la sua versione di Guarirò Guarirò? Ti aspettiamo nei commenti!