Loredana Errore è una cantante nata in Romania nel 1984 e diventata un volto noto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove si è classificata seconda, subito dopo Emma Marrone. La cantante ha attirato l’attenzione di Biagio Antonacci che l’ha definita una “ragazza occhi cielo”. Una carriera degna di nota che l’ha portata a vincere un Wind Music Awards, un Premio Venere d’argento ed un Premio Roma Videoclip.

Voce di brani come Cattiva, Che Bel Sogno che Ho Fatto, Il Muro, La voce delle Stelle, Ti Amo, Ragazza occhi cielo fino a Nuovi giorni da vivere ed oggi Loredana Errore è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 ottobre, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Hai delle isole negli occhi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un brano che ai più attenti ricorderà qualcosa, ovvero la canzone di Tiziano Ferro uscita nel marzo 2012 come terzo estratto dell’album L’Amore è una cosa semplice. Hai delle isole negli occhi, infatti, annuncia l’uscita del suo album Stelle, il primo album di cover della Errore nella cui tracklist troveremo i seguenti capolavori della musica italiana: Sei nell’anima (di Gianna Nannini), La sera dei miracoli (di Lucio Dalla), Il mare d’inverno (di Loredana Bertè), Almeno tu nell’universo (di Mia Martini), Miserere (di Luciano Pavarotti e Zucchero), Adesso tu (di Eros Ramazzotti), Blu Celeste (di Blanco), Hai delle isole negli occhi (di Tiziano Ferro), Nuova terra (di Antonella Ruggero), Quando finisce il male (di Renato Zero). Un traguardo molto emozionante raggiunto da Loredana Errore che rivela:

La cantante Loredana Errore

“La musica come collante tra terra e cielo non poteva non avere delle stelle così piene di luce infinita ad indicarmi anche stavolta la via. Le Stelle di quest’album hanno accompagnato la mia crescita umana ed artistica. Ho sempre desiderato interpretarle ma, alcune di esse sono talmente difficili che, non appena provavo ad avvicinarmi dovevo darmi per vinta: le consideravo stelle irraggiungibili. A quei tempi mai avrei creduto potesse succedere che un giorno potessi cantare brani come Miserere o Almeno tu nell’universo proprio per la loro indubbia difficoltà. Anche gli altri brani, ma questi due fanno davvero paura. ‘Stelle‘ è il titolo che ho voluto dare a questo nuovo album. E in effetti tutte le canzoni contenute sono vere e proprie stelle così come chi le ha fatte brillare per noi. Con questo lavoro sono ritornata alla mia base-terra: quella dell’interpretazione. Quando mi sono immedesimata nelle canzoni di altri e cantando, ho cercato sempre di adattarmi tentando di comprendere la profondità di chi ce le aveva raccontate. Mettendo in luce, con intima ispirazione, il canto della mia anima”.

Il significato di Hai delle isole negli occhi

Il brano Hai delle isole negli occhi, da oggi cover di Loredana Errore, racconta della quotidianità e di una persona che riesce ad amare con i suoi pregi ed i suoi difetti nonostante la sua fragilità e la sua timidezza. Timidezza che non è da vedere come una condanna, ma al contrario come un pregio poiché rende la persona “Migliore di chi odia, chi ferisce e inganna”. Il brano, inoltre, ci dà una lezione di vita molto importante: “Se la gente ferisce è perché tu sei migliore e lo capisce bene”. Una persona che anche se soffre riesce a nascondere il suo dolore dietro un sorriso poiché le persone buone esistono, mentre quelle cattive si ritrovano sole.

