Lorenzo Fragola è un cantautore di Catania classe 1995. Dopo aver vinto l’ottava edizione di X Factor, è stato protagonista di una carriera in ascesa costellata da brani di successo come La nostra vita è oggi, Cemento, Distante, The Reason Why, Battaglia navale, Infinite volte, Siamo uguali per citarne alcuni. Ma soprattutto di canzoni come #fuori c’è il sole, L’esercito del selfie e Solero che, in poco tempo, sono diventati dei tormentoni estivi in grado di far ballare tutti e che, nonostante siano passati anni, vengono ancora oggi cantati.

L’ultimo periodo ha visto Fragola poco attivo, complice anche il difficile momento vissuto a causa del Covid ed il cantante non ha mai negato che questo periodo è stato il momento più difficile della sua carriera. Tuttavia, oggi venerdì 20 maggio Lorenzo Fragola torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Luna Fortuna. Il brano, prodotto da Takagi & Ketra per Sony Music Italy, lo vede collaborare con Mameli, suo collega catanese, ma soprattutto suo amico. I due hanno già collaborato un paio di anni fa sulle note di Borotalco e, solo pochi giorni fa, hanno pubblicato il brano Attraverso. A proposito del loro rapporto, Mameli rivela che:

Lorenzo Fragola e Mameli

“Negli ultimi mesi io e Lorenzo siamo stati in studio insieme e abbiamo fatto tanta musica. Ci conosciamo da anni e condividiamo paure e sogni; abbiamo vissuto insieme come coinquilini, litigato come fidanzati, ci siamo anche odiati per diversi giorni, come si odia una persona a cui si vuol bene”.

Mentre Fragola ammette che grazie a Mameli è riuscito a riscoprire la voglia di fare musica e di divertirsi.

Il significato di Luna Fortuna

Luna Fortuna, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli, possiamo definirlo un pezzo reggae perfetto per il periodo che stiamo vivendo. L’estate si avvicina ed arrivano i primi tormentoni pronti a tenerci compagnia fino a settembre. D’altronde basta ascoltare Luna Fortuna una volta per fare in modo che il ritmo di entra in testa. È stato definito come un pezzo da ascoltare mentre si è in macchina, con il braccio fuori dal finestrino, sulla litoranea. Davvero perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, ma anche di divertimento ed arrivano le prime uscite.

