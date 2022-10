Coppia che vince non si cambia e lo sa bene Lorenzo Fragola, il cantautore di Catania classe 1995, che questa estate è stato tra i protagonisti musicali con il tormentone Luna Fortuna sempre presente durante le nostre giornate spensierate al mare.

Una canzone prodotta in coppia con Mameli, una coppia vincente: i due si conoscono da anni e Fragola, proprio grazie a Mameli, ha ammesso di essere riuscito a riscoprire la voglia di fare musica e di divertirsi dopo un periodo davvero difficile dovuto alla morte del padre Davide, venuto a mancare lo scorso agosto a soli 56 anni dopo una grave malattia. Ed oggi Lorenzo Fragola insieme a Mameli torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 ottobre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Testa x aria che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Testa x aria per Sony Music Italia è il terzo singolo per i due cantautori dopo Attraverso e Luna Fortuna ed è stato scritto interamente da Lorenzo Fragola e da Mameli.

Il duo artistico formato da Lorenzo Fragola e Mameli

Il significato di Testa x aria

Testa x aria, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e di Mameli, è una ballad emozionante che racconta la voglia di volare, ma al tempo stesso anche la paura di cadere con i due ragazzi che cantano: “So che vuoi volare, paura di cadere, ma tu lasciati andare vedrai che poi andrà bene”. In poche parole proprio quello che ciascuno di noi vive nella vita: un’altalena continua tra la voglia di fare qualcosa e la paura di fare quella stessa cosa. Possiamo definire questo brano come una vera e propria cura per i due protagonisti, ma in realtà per tutti quelli che l’ascoltano, soprattutto per i più giovani che, dopo il periodo di lockdown e con il Covid, sono sempre più in bilico poiché vivono con l’ansia di non sapere cosa sarà nel loro futuro.

Lorenzo Fragola e Mameli, dopo averci fatto ballare questa estate con il tormentone di Luna Fortuna, ora sono pronti per tornare con un brano più emozionante e profondo nell’attesa, magari, di un tour che li possa portare insieme in giro per l’Italia per la gioia dei loro fan.

E tu sei un fan della coppia artistica formata da Lorenzo Fragola e Mameli? Hai già avuto modo di ascoltare il brano Testa x aria? Ti aspettiamo nei commenti!