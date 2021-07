Superare la popolarità avuta con L’esercito del selfie (fatto con Takagi e Ketra) è sicuramente difficile, ma Lorenzo Fragola ci riprova con il suo nuovo singolo dal titolo Solero, che vede la collaborazione dei The Kolors.

Lo stile di Solero prende spunto a piene mani dal sound degli anni ’80, una tendenza che oggi è sempre più presente nel mondo musicale, italiano e non solo.

Il testo della canzone è stato scritto dallo stesso Lorenzo Fragola, che già in passato si era fatto notare per le sue doti autoriali (uno degli ultimi successi, ad esempio. è Margarita di Elodie e Marracash, che Fragola ha firmato come co-autore).

Il significato del testo di Solero di Lorenzo Fragola ft The Kolors

Con Solero Lorenzo Fragola è pronto a ripartire, dopo il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Tutto il testo è infatti pieno di un’energia positiva, una voglia di rimettersi in gioco, non solo tornando alla vita fuori dalle nostre case, ma anche nelle emozioni.

Nella parte finale della canzone, il riferimento all’anno appena trascorso è davvero palese, e così a voglia di contatto fisico, di vicinanza e passione a lungo sperata:

Ti ricordi chiusi in casa

sognavamo questa estate

come ombre nella notte a rincorrerci nel mare

ora, ora e con le mani

tu mi puoi sfiorare per davvero… dal testo di Solero di Lorenzo Fragola

Solero, in fin dei conti, è una canzone niente male che, pur rendendo palese lo stile e il timbro di Lorenzo Fragola, non credo riuscirà a raggiunge le vette dei singoli precedenti del cantante. Bella però la collaborazione con i The Kolors, che di sicuro regala una marcia in più al pezzo.

E tu cosa ne pensi di Solero? Ti piace il nuovo singolo di Lorenzo Fragola? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.