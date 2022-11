I Lost sono un gruppo di Vicenza che è nato nell’estate 2003 grazie all’amicizia tra Walter Fontana (il cantante) e Roberto Visentin (il chitarrista). Una lunga gavetta che li ha visti protagonisti inizialmente nelle loro zone fino al 2007 quando è uscito il singolo Oggi che li ha fatti diventare famosi a livello nazionale ed uno dei gruppi più amati e seguiti.

Tutto procede per il meglio fino a quando, nel 2011, decidono di prendersi una pausa come succede spesso ai gruppi musicali e Walter Fontana inizia la sua carriera da solista. Tuttavia, nel 2018, tornano sui loro passi dopo diversi anni lontani e decidono di tornare in scena come gruppo, per la gioia dei loro fan. Voce di brani come Tra pioggia e nuvole, Standby, Nel silenzio, Ascolta, L’applauso del cielo, Una canzone buona, Bansky, Come ci siamo arrivati fino a Sole tropicale feat Giorgieness. Ed oggi i Lost sono pronti per tornare protagonisti nel mondo musicale. Oggi, venerdì 18 novembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Fuori Posto che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

I membri dei Lost

Il significato di Fuori Posto

Fuori Posto, il nuovo singolo dei Lost, è caratterizzato da una sonorità pop punk e punk rock tipica del gruppo musicale ed in grado di conquistarti con la loro grinta che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Un brano di forte impatto ed orecchiabilità che con la sua energia e la sua melodia è pronto a fare breccia nel cuore di tutti. A proposito di questa canzone, i Lost affermano che:

“Ci troviamo in un periodo storico complesso e molto delicato. Sentivamo la necessità di scattare una fotografia di ciò che ci circonda, di un mondo sempre più veloce e in continuo cambiamento, dove internet e social network ci hanno portati a convivere con la superficialità e l’assenza di contatto umano, questo a causa anche dei falsi valori trasmessi dalla cultura di massa. Se da un lato tutto questo ci spaventa e ci mostra un futuro sempre più precario e in fiamme, dall’altro siamo consci che l’unico rimedio sia quello di rimanere sé stessi e fare ciò che si ama nella speranza che prima o poi si possa trovare una scintilla per un cambiamento.”

E tu sei un fan dei Lost? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Fuori Posto? Ti aspettiamo nei commenti!