I Lost sono un gruppo di Vicenza che è nato nell’estate 2003 grazie all’amicizia tra Walter Fontana (il cantante) e Roberto Visentin (il chitarrista). Una lunga gavetta che li ha visti protagonisti inizialmente nelle loro zone fino al 2007 quando è uscito il singolo Oggi che li ha fatti diventare famosi a livello nazionale ed uno dei gruppi più amati e seguiti.

Tutto procede per il meglio fino a quando, nel 2011, decidono di prendersi una pausa come succede spesso ai gruppi musicali e Walter Fontana inizia la sua carriera da solista. Tuttavia, nel 2018, tornano sui loro passi dopo diversi anni lontani e decidono di tornare in scena come gruppo, per la gioia dei loro fan. Voce di brani come Tra pioggia e nuvole, Standby, Nel silenzio, Ascolta, L’applauso del cielo, Una canzone buona, Bansky, Come ci siamo arrivati fino a Sole tropicale feat Giorgieness e Fuori Posto per citarne alcuni. Ed oggi i Lost sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 luglio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Siamo Persi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il gruppo dei Lost

Il significato di Siamo Persi

Siamo Persi, il nuovo singolo dei Lost, arriva dopo il successo del precedente singolo Come ogni venerdì che li ha visti collaborare con i Dari. Il brano si rivolge a tutte quelle persone che si sentono sole, vulnerabili ed emarginate dal resto della società. Si tratta, infatti, di un inno che vuole mettere in primo piano quel disagio e quel senso di alienazione che spesso ci si porta dentro perché si ha paura di mostrarlo al mondo. Una vera e propria lotta costante per riuscire a trovare un senso di stabilità. Una realtà fatta di ferite aperte che lasciano profonde cicatrici. Infatti i Lost cantano “Noi che ci aspettiamo il peggio anche quando stiamo meglio…sempre i primi a farci male…sempre gli ultimi a guarire”.

