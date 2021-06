In questo periodo stiamo assistendo al ritorno di lavori del passato tra revival e live action poiché si cerca di porre l’accento su film e serie tv di anni fa che hanno avuto un grande successo consapevoli del fatto che potrebbero piacere anche alle nuove generazioni. Di recente abbiamo assistito alla tanto attesa reunion del cast di Friends con i sei attori protagonisti riuniti sul set per commentare insieme le puntate di una delle serie tv più amate di sempre.

Un’altra serie tv molto amata è, senza ombra di dubbio, Lost che ha attirato l’attenzione del pubblico dal 2004 al 2010 lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. Ed ora, a distanza di più di dieni anni, una delle protagoniste, l’attrice Evangeline Lilly (che ha vestito i panni di Kate) suggerisce una reunion del cast di Lost proprio sulla falsa riga della reunion di Friends. Tramite un post Instagram con una foto del cast della prima stagione al completo, Evangeline Lilly ha dato voce alla sua speranza di poter tornare presto insieme lanciando un appello:

“Qualcuno ha detto speciale reunion di Lost? Tutti quelli che sono a favore dicano dobbiamo tornare indietro”.

Il cast di Lost

Inutile dirlo, sono arrivati migliaia di commenti sotto il post con i fan in delirio e speranzosi che questo possa accadere presto. Ovviamente al momento non vi è nulla di ufficiale, ma solo rumors. Una cosa è certa: dopo la reunion di Friends il pubblico spera di vedere presto altre reunion delle loro serie tv preferite. I creatori di Lost si erano sempre detti contrari ad un possibile revival, ma su una reunion non si sono mai espressi.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe assistere ad una reunion di Lost? Ti aspettiamo nei commenti!