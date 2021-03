È venuto a mancare, all’età di 94 anni, Lou Ottens, famoso ingegnere olandese nato a Rijswijk il 21 giugno 1926. Un nome che magari non è noto a tutti, ma la sua invenzione lo è. Ottens, infatti, è il padre fondatore della musicassetta: uno strumento che ha accompagnato la vita di milioni di persone e che ha reso la musica democratica durante gli anni ’60 poiché ha dato la possibilità a tutti di ascoltare la propria musica preferita anche fuori dalle mura di casa.

La musicassetta ha visto la luce nel 1963 ed, in pochissimo tempo, ha ottenuto un enorme successo arrivato a vendere oltre 100 miliardi di esemplari. Ottens si è sempre distinto per la sua genialità ed, a fine anni ’70, ha preso parte anche allo sviluppo del compact disc come direttore tecnico della Philips. E pensare che tutto è iniziato quando era appena un ragazzino e provò a costruire una radio per la sua famiglia, nel pieno della seconda guerra mondiale, con un’antenna direzionale che poteva evitare i tentativi di disturbo da parte dei nazisti.

Lou Ottens, l’inventore della musicassetta

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i media olandesi rivelando che Lou Outtens è morto nella sua casa di Duizel.

