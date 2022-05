L’attesa sta per finire: il 20 maggio 2022 verrà infatti rilasciata dalla piattaforma Netflix la nuovissima terza stagione di una delle serie d’animazione più acclamate degli ultimi tempi: “Love, Death + Robots“, che, con i suoi episodi tutti diversi l’uno dall’altro per tema, protagonisti e stile grafico (dal fotorealismo al simil-cell-shading) ha conquistato milioni di spettatori.



La terza stagione sarà composta da 9 episodi, indirizzati ad un pubblico adulto.

I nuovi registi

Come abbiamo detto, “Love, Death + Robots” ha la caratteristica peculiare di essere una raccolta di corti scollegati gli uni dagli altri, dal punto di vista di trama e stile d’animazione. Allo stesso modo, dunque, sono differenti anche i registi che dirigono ogni episodio.

Tra coloro che sono stati annunciati per la terza stagione, compaiono nomi molto noti nel mondo cinematografico, come ad esempio:

Tim Miller (regista di Deadpool e creatore ufficiale della serie)

(regista di Deadpool e creatore ufficiale della serie) Jennifer Yuh Nelson (regista di Kung Fu Panda)

(regista di Kung Fu Panda) Patrick Osborne (regista di Winston e animatore di Bolt, Ralph Spaccatutto e Big Hero 6)

(regista di Winston e animatore di Bolt, Ralph Spaccatutto e Big Hero 6) Alberto Mieglo (vincitore, nel 2022, dell’Oscar al miglior cortometraggio d’animazione per l’episodio “La Testimone” di “Love, Death + Robots”)

(vincitore, nel 2022, dell’Oscar al miglior cortometraggio d’animazione per l’episodio “La Testimone” di “Love, Death + Robots”) David Fincher (regista di, tra i tanti altri, Fight Club, Seven, Il curioso caso di Benjamin Button, Mindhunter)

Completano la squadra i registi Emily Dean, Robert Bisi, Andy Lyon, Carlos Stevens e Jerome Chen.

Il trailer

Poche ore fa è stato rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione di “Love, Death + Robots“.



Il trailer mostra fin da subito la molteplicità di temi e scenari che la serie andrà a trattare, la cui unica chiave d’unione è rappresentata dalla canzone “Per Elisa” rivisitata in chiave moderna e unicamente strumentale (la stessa che aveva fatto da sottofondo al trailer del film “Morbius” con Jared Leto).



Nel trailer di “Love, Death + Robots 3”, veniamo inizialmente trasportati su un pianeta lontano e sconosciuto, ma dopo pochissimo tempo ci troviamo all’interno di una nave sotto attacco, per poi essere catapultati al centro di una concitata battaglia in stile medievaleggiante.

Non mancano inoltre stranissime creature, quali topi armati fino ai denti, morti viventi e un inquietante sciame misterioso.

Il trailer trasmette dunque un senso di angoscia, dinamicità e azione, elementi perfettamente in linea con le precedenti stagioni della serie.

Ora non ci resta solo che avere ancora un po’ di pazienza, e aspettare il 20 maggio per gustarci finalmente i nuovi episodi.

–

Anche voi attendete trepidanti la terza stagione di “Love, Death + Robots“? Quale corto delle precedenti stagioni vi è piaciuto di più? Fatecelo sapere nei commenti!