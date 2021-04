Ha finalmente una data di uscita la seconda stagione di Love, Death + Robots, uno dei ritorni più attesi su Netflix: il secondo volume della serie premiata agli Emmy uscirà il 14 maggio 2021 sulla piattaforma streaming. Dopo quasi due anni di attesa, la notizia è stata accolta con eccitazione da tutti i fan della serie, considerata una dei migliori prodotti Netflix. Come se non bastasse, il trailer di Love, Death + Robots termina annunciando anche l’uscita della terza stagione per il 2022.

Come sappiamo Love, Death + Robots è una serie antologica di animazione per adulti, composta da puntate che si differenziano per durata e stile. La prima stagione è fatta da 18 episodi tutti molto diversi tra loro, che affrontatano tematiche diverse, con toni a volte ironici a volte drammatici, caratteristica che è stata mantenuta anche per la seconda stagione.

Il trailer di Love, Death + Robots, della lunghezza di circa due minuti, ci mostra infatti alcuni elementi presenti anche nella precedente stagione: scenari post-apocalittici, mondi lontani, realtà parallele, mostri giganti e quel tanto che basta di violenza. Le varie clip non hanno un ordine cronologico narrativo e non sappiamo se sono estratte da tutti gli episodi che andranno in onda o solo da una parte di essi. Inoltre non ci rivela niente di pù specifico per quanto riguarda la trama delle varie puntate, che possiamo solo intuire a grandi linee. Quello che è certo è che sembra esserci tutto quello che ha fatto grande il primo volume.

Dietro questa serie apprezzatissima troviamo – tra gli altri – David Fincher nelle vesti di produttore e Tim Miller come creatore. Quindi segnatevi la data: il 14 maggio tutti davanti a Netflix per vedere cosa hanno inventato questa volta e se saranno riusciti a soddisfare le aspettative.

