Iniziamo subito con un chiarimento: che cos’è “Love MI” 2023?

Con questo nome si intende la seconda edizione di un concerto totalmente gratuito ideato da Fedez al fine di promuovere la raccolta fondi destinata all’Associazione Andrea Tudisco OdV, che si occupa di sostenere la salute dei bambini all’interno di strutture specializzate di Roma, attività che viene portata avanti da oltre 26 anni; il numero da contattare per donare è il 45596, attivo dal 5 giugno al 2 luglio.

In merito a “Love MI“, si è espresso lo stesso Fedez, affermando come questo concerto rappresenti “uno spazio gratuito che possa accogliere la contemporaneità. Pensato inizialmente come un modo per rilanciare gli eventi live nelle piazze d’Italia, unendo beneficienza e musica, è adesso un vero e proprio momento di unione, un rito annuale”.

“Love Mi” 2023: data, trasmissione tv e conduttori

L’evento “Love MI” 2023, organizzato in collaborazione con il comune di Milano, si svolgerà nel capoluogo lombardo, precisamente in quel di Piazza Duomo, il giorno martedì 27 giugno 2023 a partire dalle 18.

Per chi non potesse parteciparvi dal vivo, il concerto verrà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e su Italia 1 a partire dalle ore 19, ma sarà anche disponibile all’ascolto in simulcast su Radio 105.

La conduzione dell’evento è affidata al comico Max Angioni ed all’attrice Mariasole Pollio, mentre lo youtuber Gabriele Vagnato vestirà i panni di “voce del pubblico” ed inviato speciale dietro le quinte.

Alessandro Sansone e Annie Mazzola sono invece le voci che condurranno la trasmissione di “Love MI” su Radio 105.

Quali cantanti si esibiranno?

Anche quest’anno sono numerosi i cantanti che hanno scelto di partecipare a “Love MI“.

Tra questi, oltre ovviamente in primis Fedez, vi sono:

Annalisa

Il Pagante

Articolo 31

Bresh

La Sad

Rondodasosa

VillaBanks

MILES

Francesca Michielin

Lazza

Mara Sattei

ANNA

Achille Lauro

Gemitaiz

Tananai

Tedua

Capo Plaza

Clara

gIANMARIA

Speranza

Andrea Damante

Ghali

Rose Villain

Rosa Chemical

Shiva

Rove

Dargen D’amico

E voi? Assisterete o vedrete “Love MI” 2023? Quale artista aspettate con più trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti!