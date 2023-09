Laura Pergolizzi, da tutti noi conosciuta semplicemente come LP, è una cantautrice di New York classe 1981.

Di chiare origini italiane con i nonni materni di Napoli ed il nonno paterno di Palermo, cresce circondata dalla musica con la mamma Marie cantante lirica che la fa avvicinare a questo mondo fin dalla più tenera età. Voce di brani come Lost on You, Other People, Girls Go Wild, No Witness, When We’re High fino a How Low Can You Go ed One Last Time per citarne alcuni.

Ed oggi LP è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Wild che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming ed arriva subito dopo il grande successo di Golden, singolo che ha dominato l’estate italiana e non sola. Wild, che anticipa l’uscita dell’album Love Lines atteso anch’esso oggi, vede la cantante duettare con Levante in un incontro di voci uniche e potenti. A proposito di questa collaborazione, Levante rivela che:

Le cantanti Lp e Levante

“Quando ho ricevuto l’invito di LP a cantare nel suo brano e scrivere una mia strofa per questa canzone non mi è parso vero. Amo profondamente la sua estensione vocale, il suo timbro inconfondibile. Wild è un brano che fa aprire le braccia, fa saltare. Lp è riuscitə perfettamente, attraverso la sua voce, ad esprimere quel concetto di libertà”.

Il significato di Wild

Wild, il nuovo singolo di LP, ci parla di un grande senso di essere selvaggia, ovvero di essere libere. Un testo in grado di coinvolgerti, il tutto arricchito da una melodia avvincente. LP e Levante ci invitano ad andare oltre i limiti e ad esplorare la nostra natura autentica e selvaggia. A tal proposito, LP rivela che:

“Wild è stata la prima canzone che abbiamo scritto alle Isole Cayman dopo aver allestito uno studio in casa. A questo punto, sentivo un nuovo senso di libertà nell’essere single. Ero pronta ad esprimere la sensazione di voler essere una buona partner e allo stesso tempo di aver bisogno di essere selvaggia per un po’. È bello avere in questa canzone una persona come Levante. Mi piace quello che ha fatto nella sua strofa e naturalmente adoro la sua voce. In modo particolare, è fantastico sentirla su Wild perché aggiunge un altro spessore alla canzone”.

Nel frattempo, LP ha annunciato il suo nuovo tour europeo per il prossimo anno che la porterà anche nel nostro paese. L’artista, infatti, è attesa per due date live in Italia: il 12 marzo all‘Auditorium Parco della Musica di Roma ed il 13 marzo all’Alcatraz di Milano.

E tu sei un fan di LP? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Wild? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Wild

Potrei essere la tua stella polare

Potrei essere l’amore della tua vita

Potrei scaldare il tuo cuore freddo

Potrei camminare sul filo del tuo coltello

E quando pensi di essere così in alto

Posso sempre portarti più in alto

Non puoi mai essere troppo in alto

Fanculo, tesoro, andiamo più in alto

Ogni volta che dico “mi dispiace”

Non voglio mai più combattere

Non voglio mai farti del male, tesoro

Ricordi quando eravamo solo amici?

Quindi, lasciami scatenarmi

Voglio galleggiare, voglio volare

Il mio bambino interiore

Mi serve solo per sopravvivere

Lasciami impazzire

Devo fluire, devo volare

Lasciami impazzire

Stiamo solo esaurendo il tempo

Fuori tempo, oh, oh, oh

Tempo, tempo, tempo, oh, oh, oh

Potrei essere la tua soluzione rapida

Potrei essere la cattura della tua caduta

E quando hai bisogno di divertirti

Posso dare il meglio di tutti

Perché ogni volta che dico “mi dispiace”

Non voglio mai più combattere

E anche se finissimo la nostra storia

Tutto è solo finzione

Quindi, lasciami scatenarmi

Voglio galleggiare, voglio volare

Il mio bambino interiore

Mi serve solo per sopravvivere

Lasciami impazzire

Devo fluire, devo volare

Lasciami impazzire

Stiamo solo esaurendo il tempo

Fuori tempo, oh, oh, oh

Tempo, tempo, tempo, oh, oh, oh

Lasciami impazzire (fuori dal tempo, oh, oh, oh)

Lasciami impazzire (Tempo, tempo, tempo, oh, oh, oh)

Lasciami impazzire (fuori dal tempo, oh, oh, oh)

Lasciami impazzire (Tempo, tempo, tempo, oh, oh, oh)