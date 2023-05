Laura Pergolizzi, da tutti noi conosciuta semplicemente come LP, è una cantautrice di New York classe 1981.

Di chiare origini italiane con i nonni materni di Napoli ed il nonno paterno di Palermo, cresce circondata dalla musica con la mamma Marie cantante lirica che la fa avvicinare a questo mondo fin dalla più tenera età. Voce di brani come Lost on You, Other People, Girls Go Wild, No Witness, When We’re High fino a How Low Can You Go ed One Last Time per citarne alcuni. Ed oggi LP è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Golden che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Golden arriva a due anni dal suo ultimo lavoro e fa parte dell’album Love Lines, atteso per settembre. Arriva accompagnato dal video ufficiale diretto da Stephen Schofield dove vediamo LP ballare mentre ricorda i rapporti ed i ricordi del passato.

Il significato di Golden

Golden, il nuovo singolo di LP, è un inno all’amore, ma è un inno anche alla rinascita ed alla speranza in generale. Parla della possibilità e della forza di riprendersi dopo una rottura per poter riuscire a ritrovare nuovamente l’amore. La cantante ci vuole mostrare come sia importante rivelare sempre i propri sentimenti, ma al tempo stesso fare il possibile e l’impossibile per la propria felicità. Tanto che canta: “We are golden / We’re not broken / Again and again and again / We’re sooo beautiful / We are golden”.

La cantante LP

La traduzione di Golden

Se non era amore, allora non era amore

Abbiamo davvero finito, o c’è ancora qualcos’altro?

Se non è abbastanza, allora non è abbastanza

Se non eravamo noi, allora non eravamo noi

C’è qualcosa di speciale (lo sai)

Non perderlo in un attimo (un attimo)

Non cercare di essere cool, tesoro, mostralo (mostralo solamente)

Prenditene la responsabilità

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Siamo dorati

Quando si supera un momento difficile

Tutta quella storia, tutta quella chimica

Da ciò che potrebbe essere, a ciò che siamo

È così profondo

C’è qualcosa di speciale (lo sai)

Non lasciarlo perdere in un attimo (un attimo)

Non cercare di essere cool, tesoro, mostralo (mostralo solamente)

Prenditene la responsabilità

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Whoooa

Ancora e ancora e ancora e ancora

Whoooa

Ancora e ancora e ancora e ancora

Oooh, non farti distruggere prima che diventi bello

Oooh, non farti distruggere prima che diventi bello

Oooh, non farti distruggere prima che diventi bello

Eh eh

Oooh, non farti distruggere prima che diventi bello

Sei così bello

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Siamo dorati

Non siamo distrutti

Whoooa

Ancora e ancora e ancora e ancora

Whoooa

Ancora e ancora e ancora e ancora

Siamo dorati