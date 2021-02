E’ proprio così, il nuovo film della Pixar è Luca, ed e ambientato proprio in Italia, precisamente sulla riviera ligure. A dirigere il film animato è in effetti un regista italiano, Enrico Casarosa, originario di Genova, che nella storia ha messo molto della sua infanzia di suoi ricordi.

Casarosa nella Pixar si è già distinto grazie al corto animato La Luna, di rara bellezza poetica, ora con Luca è pronto a raccontarci una storia magica, ambientata nella nostra Italia e dove il nostro bellissimo mare la fa da protagonista.

Analisi del trailer e trama di Luca

Il trailer del film, reso noto nelle ultime ore, ci svela finalmente qualcosa in più sulla storia. Sin dalle prime immagini vediamo la rappresentazione abbastanza fedele e romantica della riviera ligure, con i suoi scorci sul mare, le strade acciottolate dei borghi, i fiori alle finestre e i tavoli dei bar dove i vecchietti giocano a scopa. Subito ci vengono presentati i protagonisti, Luca e Alberto, due ragazzini pronti a godersi l’estate e a divertirsi in ogni modo possibile.

Tutto cambia però quando, dopo una folle corsa su un motorino sgangherato, i due ragazzini cadono in mare e scoprono che, sotto la superficie dell’acqua, il loro aspetto cambia. Luca e Alberto scoprono di essere delle creature marine. I due bambini si sentono però in pericolo, perché tutto porta a pensare che le persone non vedono con buon occhio le creature marine, ma che anzi, pescarle, ucciderle, combatterle è la principale occupazione di tutti gli abitanti della riviera.

Riusciranno Luca e Alberto a mantenere il loro segreto? Il trailer non ci svela altro, ma si capisce da subito che il tema centrale, il cuore pulsante della trama di Luca sta nella celebrazione dell’amicizia e di quei legami d’infanzia che in qualche modo cambiano per sempre la nostra vita.

Per il momento la data d’uscita del film Pixar Luca rimane fissata per il 18 giugno 2021, si vedrà poi se verrà confermata l’uscita nei cinema oppure si opterà per un uscita direttamente in streaming com’è successo anche per il precedente film Disney Pixar Soul (puoi leggere qui la nostra recensione).

E tu cosa ne pensi del trailer di Luca? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.