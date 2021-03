A causa dei tempi che stiamo vivendo, tutti sono costretti a fare i conti con un nuovo stile di vita fatto di restrizioni e rinunce. Anche i colossi non sono da meno e lo sa bene la Disney. Nel corso degli anni, si è sempre distinta per essere campione di incassi grazie ai suoi capolavori, ma ora deve fare i conti con la pandemia. Nel mondo le sale cinematografiche sono chiuse o comunque, dove sono aperte, la gente non ha molta voglia di uscire e preferisce la sicurezza delle quattro mura di casa.

Da qui la decisione di trovare un’alternativa nella piattaforma Disney+ che è stata molto apprezzata dagli utenti tanto che, nel giro di 16 mesi, ha superato i 100 milioni di abbonati. Il film d’animazione della Disney Pixar, Luca, farà il suo debutto proprio su Disney+ il 18 giugno 2021. A differenza di quanto si possa pensare, non sarà necessario nessun Vip Access per poterlo vedere sul piccolo schermo, ma sarà sufficiente un abbonamento base. Per lo meno, questo è ciò che è trapelato per quanto riguarda gli Stati Uniti. Disney+ Italia non ha ancora detto nulla a riguardo, ma viene facile pensare che varrà la stessa cosa anche per il nostro paese.

Il film d’animazione Luca

Inoltre, la Disney è pronta a replicare questa offerta speciale per poter tenere compagnia al suo pubblico durante la stagione estiva. Una mossa strategica probabilmente per poter attirare nuovi clienti. D’altronde, Bob Chapek, il CEO di Walt Disney, aveva rivelato che il loro obiettivo è quello di uscire con oltre 100 titoli nuovi all’anno. Il film d’animazione Luca sarà diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren.

La trama di Luca

Ci troviamo in una cittadina della riviera ligure, in piena estate, dove Luca, un ragazzo di tredici anni, trascorre le sue vacanze in compagnia di un amico e di un’amica. Tutto cambia quando, entrato a contatto con l’acqua, si trasforma in un mostro marino. Un’estate che cambierà per sempre la sua vita e che vedrà come elementi base proprio l’amicizia e la crescita personale.

