Luca Marinelli è un attore di Roma classe 1984. Figlio d’arte di Eugenio Marinelli, attore e doppiatore, con il passare del tempo è riuscito a prendere le distanze dall’etichetta di figlio d’arte ed ha intrapreso una carriera degna di nota che lo ha visto debuttare al cinema con La solitudine dei numeri primi nel 2010 passando per La grande Bellezza (2013), Lo chiamavano Jeeg Robot (2015), Fabrizio De André – Principe Libero (2018), Diabolik (2021) fino a Le otto montagne (2022).

Una carriera in ascesa che lo ha portato a vincere un David di Donatello, due premi al Festival del cinema di Venezia e due Nastri d’Argento. Ed ora arriva un ulteriore passo in avanti per la sua vita professionale. Luca Marinelli, infatti, è pronto per vestire i panni di Benito Mussolini nella serie M. il figlio del secolo che si basa sull’omonimo romano di Antonio Scurati che ha vinto il Premio Strega ed è diventato un bestseller internazionale poiché racconta la storia del Fascismo nel nostro paese, ma anche l’ascesa al potere del Duce. La serie M. il figlio del secolo sarà diretta da Joe Wright e sarà composta, almeno per il momento, da otto episodi. Scritta da Stefano Bises (nome che troviamo anche in Gomorra – La serie o Speravo de morì prima) vede alla sceneggiatura Davide Serino ed è prodotta da Sky Studios.

Primo piano dell’attore Luca Marinelli

Le riprese di M. il figlio del secolo inizieranno tra tre settimane negli studio di Cinecittà e questo ci fa pensare che la serie tv arriverà sul piccolo schermo prima della metà del 2023. La serie Sky ci permetterà di conoscere una versione inedita di Benito Mussolino: non solo la sua vita politica, ma anche la sua vita privata ed il rapporto con la moglie Rachele e con l’amante. Un uomo che è stato capace di rinascere più volte dalle sue stesse ceneri, come racconta anche Antonio Scurati a proposito:

“M narra, per la prima volta dall’interno, l’avvento della dittatura fascista e il potere sinistro del dittatore, Benito Mussolini. Un tema di tragica attualità. Sono felice che una serie prolunghi il progetto letterario. Abbiamo bisogno di narrazioni capaci di risvegliare la passione della libertà. La lotta tra democrazia e dittature non è finita”.

Grande attesa sia per poter conoscere meglio questa parentesi storica della nostra Italia, ma anche per vedere Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Dopo ruoli importanti, ora lo attende l’ennesima sfida, ma i suoi fan sono sicuri che non deluderà le aspettative.

