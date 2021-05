Ludovico Tersigni, uno dei protagonisti più amati della serie Skam Italia, sarà il conduttore di X Factor 2021, ed erede – finalmente designato! – dello storico presentatore Alessandro Cattelan.

Dopo mesi di grandi incertezze e di rumors mai confermati rispetto ai molti papabili presentatori che avrebbero potuto prendere le redini del popolarissimo show musicale di punta di Sky Uno, la rete sembrerrebbe sul punto di sciogliere ogni riserbo sul prossimo conduttore.

Gira voce infatti, sul sito di Dagospia, che sarà proprio il giovanissimo attore romano (compirà 26 anni il prossimo agosto), a condurre X Factor edizione 2021. Ludovico Tersigni raccoglierà dunque il testimone di Alessandro Cattelan, alla guida dello show per dieci anni, con la rete decisa a scommettere, proprio come aveva fatto con il precedente conduttore, su un giovane talento.

Quindi è Ludovico Tersigni il nuovo conduttore?

La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dai vertici di Sky Uno, ma pare sia solo questione di ore per confermare una decisione che è già stata presa. Ludovico Tersigni, quindi, star delle teen drama Skam Italia dove ha interpretato Giovanni Garau e di Summertime nella quale veste ancora i panni di Alessandro “Ale“ Alba, passa dal mondo delle serie televisive a quello dei talent musicali.

Dopo ben dieci anni, a seguito dell’addio di Alessandro Cattelan nell’ultimo episodio della passata stagione di X Factor, il volto della conduzione cambia, e arriva un conduttore esordiente e molto giovane.

Stessa scelta, quindi, che al tempo fu fatta anche con lo stesso Cattelan, quando la rete decise di scommettere su di lui. Secondo quanto riportato da Dagospia, Ludovico Tersigni è indubbiamente un volto che piace parecchio al pubblico teenager. Per il dopo Cattelan, Sky e Fremantle avrebbero svolto vari provini, fino a quando Tersigni avrebbe “sbloccato la situazione”, accettando la proposta della conduzione del programma.

Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor 2021

Seppure conosciuto da un pubblico televisivo molto giovane, che lo ha certamente apprezzato in tutte le sue apparizioni nelle serie in cui ha recitato, per Ludovico Tersigni sarebbe il primo ruolo da conduttore, in diretta, sul piccolo schermo italiano, tra l’altro dovendosi misurare con Alessandro Cattelan, che ha contribuito a rendere il programma di punta di Sky molto amato.

Tra qualche giorno, dopo la conferma ufficiale di Sky, dovrebbero già avere inizio i primi incontri con il resto del cast e con gli autori di X Factor, e poi cominceranno anche le prove, fino ad arrivare alle registrazioni delle puntate. Con questa scelta, quindi, Sky ritorna a puntare sui talenti giovani, che hanno l’opportunità di fare esperienza direttamente sul campo.

Ludovico Tersigni, nato a Nettuno l’8 agosto 1995, ha cominciato sin da piccolo la sua carriera di attore. Fin da quando frequentava le scuole medie, infatti, si è cimentato recitando in alcuni musical, continuando poi a studiare in compagnie di teatrali amatoriali e frequentando vari corsi di teatro.

Nel 2014 ha esordito al cinema nel film Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi, dai più conosciuto come Zoro, presentatore di Propaganda Live, presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2016 Ludovico Tersigni ha ottenuto il ruolo di Federico in L’estate addosso, film diretto da Gabriele Muccino, per poi far parte della serie Tutto può succedere nel ruolo di Stefano Privitera.

Da quel momento in poi per il giovane attore comincia un periodo di lavoro senza sosta, diventando il protagonista di film e di serie televisive di grande successo. Ludovico Tersigni, infatti, dopo aver conquistato tutti con il ruolo di Alessandro Alba in Summertime, la serie tv Netlifix ispirata al romanzo Tre metri sopa il cielo di Federico Moccia, ha continuato ad ottenere il consenso da parte del pubblico anche interpretando altri ruoli.

Per quanto riguarda la conduzione di X Factor 2021 si tratta indubbiamente di una scelta coraggiosa, che farà felici i telespettatori più giovani, i quali però dovranno salutare lo storico conduttore, amatissimo da tutti i fan del programma. Sarà in grado Ludovico Tersigni di reggere questa sfida e la pressione che ne deriverà? Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!