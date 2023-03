Luigi Strangis è un giovane cantautore di Lamezia Terme classe 2001. Il suo nome magari non vi dirà molto, ma per chi segue Amici è già ben conosciuto. Infatti, il giovane è diventato un volto noto nel nostro paese dopo la vittoria ad Amici 21 ed ormai si sa che quando si ottiene questo importante riconoscimento poi si potrà contare su una carriera degna di nota, proprio come sta accadendo a lui.

Voce di brani come Tienimi stanotte, Stai bene su tutto, Vivo, Partirò da zero fino a Tondo e Muro. Ed oggi Luigi Strangis è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Adamo ed Eva che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva dopo la pubblicazione di Voglio la gonna, il suo primo album uscito lo scorso ottobre, ed i fan si augurano che Adamo ed Eva possa anticipare l’uscita un secondo lavoro in studio.

Primo piano del cantante Luigi Strangis

Il significato di Adamo ed Eva

Adamo ed Eva, il nuovo singolo di Luigi Strangis, è distribuito da Artist Firs e ci racconta il desiderio di poter vivere un amore libero, carnale, ma anche irrazionale dove la cosa più bella e che piace maggiormente è l’aversi l’uno con l’altro. Un brano che possiamo definire pop rock e con cui Luigi Strangis si impegna a cercare nuovi stimoli musicali ed un sound dal respiro internazionale pronto per conquistare non solo l’Italia, ma il mondo intero. D’altronde i suoi fan non hanno dubbi e sanno che il giovane cantautore sarà in grado di conquistare i cuori anche di persone che non vivono in Italia grazie al suo talento.

