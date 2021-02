Luisa Ranieri torna sul piccolo schermo.

Da domenica 21 febbraio l’attrice partenopea interpreterà il vicequestore Lolita Lobosco, e gli episodi andranno in onda ogni domenica per quattro settimane in prima serata su Rai Uno.

La serie, incentrata sulla risoluzione di casi gialli da parte della protagonista e sulle sue disavventure sentimentali, è tratta dai fortunati romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi. Il nuovo personaggio, che da molti è stata appellata come una Montalbano-donna, farà da contraltare all’amato commissario creato dal grande Andrea Camilleri.

Luisa Ranieri parla di Lolita Lobosco

Sono diverse le interviste che l’attrice Luisa Ranieri ha rilasciato a proposito della sua nuova avventura televisiva, rimarcando soprattutto i sacrifici fatti per girare anche questa fiction, dando la colpa a suo marito Luca Zingaretti, per questo nuovo ruolo:

“Ho faticato per affermarmi nel mio lavoro, ma come faticano tutti all’inizio della loro carriera in ogni ambito. Anche oggi per questo lavoro devo fare sacrifici: li ho fatti anche per questa fiction. È per colpa di mio marito se sono diventata il Commissario Lolita Lobosco.”

A quanto pare, infatti, è stato proprio l’attore, a tutti noto soprattutto per la sua interpretazione ne Il commissario Montalbano, a leggere per primo i romanzi di Gabriella Genisi e a proporli alla moglie che a sua volta si è innamorata del personaggio della vicequestore. Da lì è partita la proposta alla Rai per produrre la serie televisiva di Lolita Lobosco.

Rispetto al personaggio di Lolita, ecco cosa ha dichiarato Luisa Ranieri:

“È una donna che, dopo una grande delusione d’amore, ha deciso di investire tutta la sua vita nel lavoro. Lolita è una donna moderna, di oggi. Pur se del Sud, non è un’idea di come le donne del sud erano o dovrebbero essere. È una figura contemporanea, si è fatta strada da sola non certo per la sua bellezza, ma in quanto determinata, con un gran fiuto, è autorevole e diciamolo brava, ma anche dotata di grandissima ironia. È una single convinta, incontra l’universo maschile è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata per sua scelta dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, e con autorevolezza questa donna comanda la sua squadra tutta al maschile, con piglio ma è molto simpatica, ci sono battute ironiche. Fa parte del personaggio. Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante. Del personaggio mi piace molto anche l’ironia. Con il regista Luca Miniero ho già lavorato, è stata una delle mie interpretazioni più interessanti. Inoltre è la prima serie post lockdown.”

La scrittrice Gabriella Genisi insieme a Luisa Ranieri.

Chi è Lolita Lobosco nei romanzi di Gabriella Genisi

Il personaggio di Lolita Lobosco, protagonista dei noir di Gabriella Genisi, è un’attraente donna in carriera di circa quarant’anni con una passione per le scarpe dai tacchi vertiginosi, su tutte le iconiche calzature Louboutin. A detta della stessa autrice dei romanzi, l’affascinante e volitiva vicequestore è l’omologo femminile del Commissario Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata.

L’autrice della serie di libri ha commentato positivamente la scelta di Luisa Ranieri scelta per vestire i panni della protagonista, afferamando che l’attrice le è sempre piaciuta:

“Mi piace tantissimo, Lolita ha in sé una parte di napoletanità e Luisa Ranieri può rendere perfettamente questa sua anima partenopea.”

I romanzi di cui è protagonista Lolita Lobosco, editi dalle case editrice Sonzogno e Marsilio, sono otto: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia (2017) e I quattro cantoni (2020).

Le riprese della serie tv avvenute la scorsa estate in Puglia

Il 13 luglio del 2020 hanno preso il via le riprese per la realizzazione delle puntate della serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, La serie, diretta da Luca Miniero e scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, è prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e dalla casa di produzione Zocotoco che fa capo all’attore Luca Zingarett, con il contributo di Apulia Film Commission.

Interprete principale, nelle vesti di Lolita Lobosco, è Luisa Ranieri, insieme a lei anche gli attori Lunetta Savino (Nunzia), Bianca Nappi (Marietta), Filippo Scicchitano (Danilo), Ninni Bruschetta (questore Jacovella), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Lello Esposito), Giulia Fiume (Carmela Lobosco). La serie, girata tra Bari, Monopoli e Roma, prevede quattro puntate e la messa in onda su Rai Uno a partire dal 21 febbraio 2021.

Anticipazioni sulla prima puntata di domenica 21 febbraio

La prima puntata della fiction Lolita Lobosco è tratta dal primo romanzo di Gabriella Genisi, La circonferenza delle arance (2010) e ne mantiene lo stesso titolo. Trama: il vicequestore Lolita Lobosco trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, si deve occupare di un caso dove l’accusato o è Stefano Morelli, dentista incensurato e suo primo grande amore.

L’uomo è accusato di abusi sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua. Combattuta tra il ruolo che ricopre e il sentimento che la lega a Stefano, Lolita si convince, a dispetto dell’evidenza degli indizi, della sua innocenza finchè sulla spiaggia viene rinvenuto il cadavere della povera Angela Capua e purtroppo Stefano non ha alcun alibi per l’orario in cui è avvenuto il delitto.