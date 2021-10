Come sappiamo, Netflix ha deciso di puntare su titoli originari dei paesi dove sono maggiormente seguiti per poter attrare un pubblico sempre più vasto ed interessato. Per quanto riguarda l’Italia, uno degli ultimi lavori è la serie tv dal titolo Luna Park che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming lunedì 4 ottobre con una prima stagione composta da sei episodi.

Nessuno se lo aspettava, ma Luna Park ha fatto un debutto con il botto. Forse complice anche l’Instagram-Whatsapp-Faceboob down che ha portato i telespettatori a dedicarsi al piccolo schermo, ma fatto sta che ha colpito l’attenzione del pubblico grazie alla storia di amicizia di una giovane giostraia ed una ragazza della Roma per bene che si incontrano costringendo le loro famiglie a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Intrighi, segreti ed amori sono gli ingredienti principali della serie televisiva prodotta da Fandango.

Luna Park debutta su Netflix

La domanda che sorge spontanea ora è sapere se ci sarà una seconda stagione di Luna Park. A rispondere è Isabella Aguilar, autrice della serie tv che rivela come la serie sia idealmente stata pensata per essere composta da tre stagioni. Ovviamente la decisione finale spetta a Netflix in base alla risposta del pubblico. Inutile dirlo, la risposta del pubblico è stata più che positiva e questo fa ben sperare sul fatto che presto, sul piccolo schermo, arriverà la seconda stagione seguita poi dal capitolo finale di Luna Park. La Aguilar promette sorprese e colpi di scena ed assicura che ha ancora tanto da raccontare tanto che se le chiedessero di fare un film su Luna Park anziché altri capitoli della serie tv non sarebbe d’accordo perchè dovrebbe togliere parti importanti.

E tu hai già visto Luna Park? Secondo te la seconda stagione arriverà? Ti aspettiamo nei commenti!