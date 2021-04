Pubblicato solo poche ore fa sul canale YouTube ufficiale di Netflix Italia, ecco l’annuncio e teaser trailer di una speciale serie tv, Luna Park, il racconto del posto più magico della Roma degli anni ’60. Un tuffo nel passato della capitale passando per uno dei parchi giochi più famosi dell’epoca.

La serie tv italiana, prodotta da Fandango, sarà disponibile entro la fine del 2021 soltanto su Netflix, ma già da ora, grazie a queste poche suggestioni visive e sonore della clip, ci fa sognare ad occhi aperti.

Di cosa parlerà Luna Park, la serie tv di Netflix?

Ecco con quali parole Netflix Italia presenta la serie tv Luna Park:

Sullo sfondo della Dolce Vita, l’incontro fra una ragazza della Roma bene e una giostraia del luna park le porterà a fare i conti con il passato, in un percorso fatto di intrighi e segreti. Luna Park, la nuova serie italiana originale, è in arrivo prossimamente solo su Netflix.

L’ambientazione sarà quindi quella del luna park, con i suoi colori, i suoi suoni, lo sfondo di una storia che, da come ci viene promesso, è piena di misteri e segreti.

La serie tv è stata ideata dalla sceneggiatrice Isabella Aguilar (già autrice di sceneggiature come Dieci Inverni, The Place e serie tv come Baby) mentre la regia sarà affidata a Leonardo D’Agostini (Nastro d’argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby).

Il cast della serie tv

Il cast di Luna Park è molto ricco, e vede la presenza di Simona Tabasco, Tommaso Ragno, Lia Grieco, Milva Marigliano, Mario Sgueglia, Ludovica Martino, Guglielmo Poggi, Paolo Calabresi, Fabrizia Sacchi, Michele Bevilacqua, Lorenza Indovina, Edoardo Coen, Alessio Lapice e molti altri.

Speriamo di avere presto altre news riguardo a questa serie tv che promette davvero molto bene.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.