La serie Netflix di Lupin, ispirata alla figura del ladro gentiluomo resa celebre dallo scrittore Maurice Leblanc nei suoi romanzi, è indubbiamente un grandissimo successo della piattaforma, collezionando in breve tempo tantissime visualizzazioni e recensioni positive, sia da parte del pubblico che della critica.

Al momento sono disponibili alla visione la prima e la seconda stagione, ma anche la terza è ormai prossima all’uscita.

In merito a quest’ultima, nei giorni scorsi Netflix ha rilasciato una prima clip ufficiale, che ci mostra ciò a cui assisteremo nel corso dei nuovi episodi.

Vediamo allora subito tutti i dettagli.

Lupin 3, data di uscita

Dopo un giochino portato avanti da Netflix sui propri profili social in cui invitava i fan della serie a scoprire da soli la data di uscita di Lupin 3 mediante indizi e messaggi da decifrare, il giorno in cui la terza stagione farà la sua comparsa sulla piattaforma è ormai accertato: il prossimo 5 ottobre 2023.

Le riprese sono iniziate nel 2021, ma hanno subito alcuni rallentamenti a causa di problemi riscontrati sul set, primo fra tutti un furto compiuto da una ventina di persone mascherate che hanno fatto irruzione sul luogo di produzione della serie, accaparrandosi un quantitativo di merce pari a più di 330 000 dollari.

Fortunatamente non c’è però stato alcun ferito, e le riprese sono ricominciate qualche giorno dopo.

La prima clip della terza stagione di “Lupin” ci mostra un Assane in pericolo

Ecco qui di seguito la tanto citata clip rilasciata recentemente da Netflix in merito a Lupin 3:

Come abbiamo potuto vedere nella clip, arrivano (altri) tempi duri per il nostro ladro gentiluomo Assane Diop, in arte Lupin. Ci viene infatti qui presentato intento a nascondersi nella notte, mentre le sirene spiegate della polizia lo rincorrono senza sosta.

Nel tentativo di sfuggire ad esse, Lupin decide di salire su un tetto, ma neanche quello si rivela un luogo sicuro: Assane è infatti nelle mire di un gruppo di cecchini, pronti a fare fuoco.

Come farà questa volta a salvarsi? Riuscirà a tornare dalla sua famiglia o sarà costretto a vivere per lungo tempo in clandestinità? Lo scopriremo soltanto ad ottobre.

–

Voi cosa ci dite in merito? Vi piace la serie di “Lupin”? Aspettate con ansia l’arrivo della terza stagione? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti!