Ancora novità per il sequel di Gossip GIrl che, ormai a riprese già iniziate a New York da poche settimane, continua ad essere sempre presente su tutti i siti e i rotocalchi che si occupano di televisione.

Dopo che HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale dello show e che, come vi abbiamo già raccontato, è stato confermato che la voce fuoricampo apparterrà ancora una volta all’attrice Kristen Bell – che per tutte le sei stagioni della serie madre ha fatto da rassicurante sfondo vocale per raccontare ciò che accadeva ai protagonisti -, ecco altre interessanti novità.

L’ultimo arrivo nel cast, infatti, è Lyne Renée, che ha ottenuto il ruolo della fredda e distaccata madre di uno dei giovani protagonisti. L’attrice, vista recentemente nella serie Motherland: Fort Salem e conosciuta anche per le serie Madoff e Deep State, si è unita al già nutrito gruppo di attori del reboot con un ruolo ricorrente.

Lyne Renée sarà la gelida madre di uno dei giovani protagonisti del reboot di Gossip Girl

Siete interessati a saperne di più? Bene! Nelle dieci puntate dello show targato HBO Max l’attrice ha ottenuto la parte di Helena Bergman, ovvero una spietata e glaciale magnate in campo immobiliare ed ex top model che è anche la madre di Otto “Obi” Bergmann, il personaggio affidato al giovane attore Eli Brown.

Sono ancora molto pochi i particolari rispetto ai personaggi di madre e figlio. Al momento attuale sappiamo solamente che il loro sarà un rapporto molto difficile, che i due sono spesso in contrasto ed ovviamente il fatto che Helena Bergman sia una persona di temperamento distacato e poco affettuoso, non aiuta affatto il giovane, e già di suo complesso, Obi.

Come saranno i personaggi del reboot di Gossip Girl?

A quello che fino ad ora è dato sapere, inoltre, nello show Whitney Peak avrà la parte di Zoya Lott, un personaggio paragonabile a Dan Humphey (l’attore Penn Badgley), rappresentando una specie di guida per gli spettatori nel mondo privilegiato degli studenti della Constance Billard e della St. Jude.

L’attore Jordan Alexander sarà invec l’influencer Julien Calloway, miglior amico di Audrey Hope che è interpretata dall’attrice Emily Alyn Lind. Audrey è una studentessa della Constance la cui madre è una designer di capi sportivi, la ragazza ha inoltre da molto tempo una relazione con Aki Menzies, parte affidata a Evan Mock.

Thomas Dohery ed Eli Brown, invece, interpreteranno Max Wolfe e Obie Bergman IV, descritti come l’anima della festa. Zion Moreno sarà Luna La, Savannah Smith avrà la parte di Monet de Haan e Tavi Gevinson ha invece il ruolo del personaggio misterioso chiamato Kate Keller.

Creata da Joshua Safran, la nuova serie può contare anche sugli ideatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi. Come il teen drama andato in onda dal 2007 al 2012, anche il reboot sarà basato sul libro di Cecily von Ziegesar ma sarà ambientato 8 anni dopo la chiusura del famoso blog curato dalla (non più) misteriosa Gossip Girl.

Una nuova Gossip Girl sarà pronta a vigilare su un’altra generazione di giovani dell’elite di Manhattan nella New York di oggi, uno scenario profondamente diverso in cui i social media e gli influencer sono sulla cresta dell’onda. Sarà un esperimento riuscito o nessuno potrà arrivare all’originale e ai suoi protagonisti? Non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà.