M3GAN è un film horror diretto da Gerard Johnstone con James Wan nei panni di produttore e di sceneggiatore. Dimenticatevi, però, i tipici film horror con bambole possedute a cui siamo abituati ormai da anni, M3GAN avrà una svolta tecnologica che lo rende un film horror unico nel suo genere.

Protagonista, ovviamente, la bambola M3GAN che è stata creata apposta per affiancare il bambino a cui è stata assegnata durante la sua crescita. Una nuova bambola assassina che è davvero ultra tecnologica, un’intelligenza artificiale in una bambola a grandezza naturale che è in grado di ascoltare, guardare ed imparare diventando, così, complice ed insegnante, ma anche protettrice del bambino a cui è stata assegnata. A crearla è stata Gemma, una robotica che lavora in un’azienda di giocattoli che deve trovare una soluzione per aiutare a superare il dolore alla nipotina di otto anni rimasta orfana di genitori. Decide di presentarla alla sua nuova creazione M3GAN sperando che possa trovare in lei una buona amica, ma in realtà non sospetta tutti i risvolti inquietanti che la bambola porterà con sé. Inutile dirlo, il film ha ottenuto un ottimo successo sia da parte del pubblico che da parte della critica e cosa succede quando un titolo ha così un buon riscontro? Ovviamente si spera sempre che possa esserci un sequel.

E così sarà anche per M3GAN. Rumors sempre più insistenti, infatti, parlavano di un secondo capitolo sulla bambola assassina in arrivo nel 2025 e le notizie sono state confermate, seppure in modo non diretto, da Ryan Turek, il produttore esecutivo della Blumhouse. Durante un’intervista ai microfoni di Inverso, infatti, ha rivelato che il sequel di M3GAN è in fase di sviluppo, ma i tempi sono stati rallentati a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che sta coinvolgendo il mondo di Hollywood. Queste le sue parole:

“M3GAN è un personaggio molto amato qui a Blumhouse e so che 50 piani più in basso nel seminterrato, nel laboratorio tecnologico, ci sono alcuni ingranaggi che girano su M3GAN 2, ma non posso dire molto di più”.

Il film, infatti, si conclude con Gemma e Cady che hanno smantellato M3gan per contrastare la sua furia omicidia, ma nonostante questo, proprio durante la scena finale, ci si rende conto che la programmazione difettosa della bambola è sopravvissuta e questo ha favorito un suo letale ritorno. Appuntamento, quindi, il 17 gennaio 2025 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il ritorno di M3GAN con Akela Cooper che si dedicherà, ancora una volta alla scenografia, mentre alla regia spazio a Gerald Johnstone. Nel cast, ovviamente, troveremo ancora Allison Williams nei panni di Gemma e Violet McGraw in quelli della nipote Cady.

E tu hai visto il film M3GAN? Cosa ti aspetti dal sequel in arrivo nel 2025? Ti aspettiamo nei commenti!